Tiene COBAT 22 nueva subdirectora

El Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, Plantel 22, arrancará el nuevo ciclo escolar con cambios en su equipo directivo. Desde el 1 de agosto, la maestra Dolores García asumió el cargo de subdirectora del turno matutino, con un contrato que se extenderá hasta agosto de 2029.

Especialista en la enseñanza del inglés, García fue seleccionada tras un proceso de valoración en el que se califican distintos criterios. El docente con mayor puntaje obtiene la oportunidad de ascender a la subdirección, siempre que manifieste su interés por el puesto.

Con 15 años de trayectoria en la docencia, la nueva subdirectora ha impartido, además de inglés, materias como computación, historia, artes y otras asignaturas, lo que, según comenta, le ha permitido desarrollar versatilidad en el aula.

García explicó que la posibilidad de continuar en el cargo más allá del periodo establecido dependerá de las evaluaciones que se realicen al término de su contrato.



