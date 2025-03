Mujeres en Reynosa encuentran en el running una herramienta de transformación

El Mañana/ Staff.- La obesidad es uno de los problemas de salud pública más serios que enfrenta México, y aunque afecta a ambos géneros, las mujeres son las que más sufren sus consecuencias, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023, el 41% de las mujeres adultas en el país padecen obesidad, frente al 33% de los hombres, lo que refleja la gravedad de la situación.

En este contexto, un grupo de mujeres en Reynosa, conocido como el club de corredores "Bájate Gordo", ha encontrado en el running una poderosa herramienta de transformación personal, inspirando a otras a superar este reto y luchar contra la obesidad.

El grupo "Bájate Gordo" ha conquistado no sólo retos deportivos, sino también personales, en un movimiento que se ha fortalecido aún más en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cada una de las integrantes del club ha llegado al running por razones diferentes: algunas por mejorar su salud, otras por estética y algunas más para demostrarse a sí mismas que son capaces de enfrentar desafíos grandes; sin embargo, lo que las une es la determinación y la disciplina para lograr sus objetivos.

El impacto de estas mujeres va más allá de los beneficios físicos. Su ejemplo ha inspirado a otras a seguir sus pasos, demostrando que la superación personal no siempre requiere grandes manifestaciones, sino esfuerzo constante y dedicación. Incluso, los domingos, cuando muchos prefieren descansar, ellas se levantan a las seis de la mañana para entrenar, mostrando que la perseverancia y la constancia son claves para mejorar su calidad de vida.

Sofía Mireles, una de las integrantes más destacadas del grupo, explicó cómo el running ha transformado su vida. "Me ha ayudado, primero, a mantener la mente despejada. En la parte física, me ha dado agilidad y mejor condición, además de mejorar mi estado de ánimo; también he encontrado amigos, conocidos y una hermandad dentro del grupo", dijo Mireles, quien ha experimentado un cambio integral en su bienestar.

El esfuerzo de estas mujeres se ve reflejado en los logros que han alcanzado, incluyendo numerosas medallas en competencias, que representan mucho más que solo un premio. Cada medalla simboliza el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de mujeres que han decidido tomar control de su salud y bienestar.

El trabajo colectivo de "Bájate Gordo" es una prueba de que, incluso frente a un problema tan complejo como la obesidad, la comunidad, el apoyo mutuo y la disciplina pueden ser herramientas poderosas para transformar vidas. Además, al hacerlo, estas mujeres se convierten en un ejemplo de fuerza y determinación para todas aquellas que aún luchan contra los retos que impone el sobrepeso y la obesidad.