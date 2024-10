Brinda optimismo a constructores reunión con la Presidenta

Hay optimismo frente a una próxima reunión de alto nivel entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y los representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la CMIC, que tendrá lugar en el estado de Nuevo León en los próximos días, donde los empresarios pedirán "reglas claras".

Guillermo Acebo Salman, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expresó que esta cita será un encuentro clave entre el sector empresarial y la Presidenta para discutir políticas públicas, reglas del juego y estrategias de inversión, cruciales para el crecimiento económico de México.

Acebo destacó la importancia de este diálogo, subrayando que México necesita inversión y las cámaras empresariales deben ir de la mano con las autoridades para fomentar un entorno productivo y de confianza. "Viene una época, sentimos, buena, con la nueva Presidenta Claudia Sheinbaum. Va a tener una reunión muy importante de Concamín y CMIC en la próxima semana en el estado de Nuevo León, esto habla de un interés de la Presidenta de acercarse a los medios productivos, a quien genera empleo, genera riqueza, y eso es lo que requiere nuestro México, que vayamos de la mano con nuestras autoridades. Ahí, pues bueno, va a sentar la base, va a platicar con los empresarios y va a decir cuáles van a ser las reglas del juego, y espero, también, que sea ella una buena escucha de las inquietudes que tenemos", dijo.

Acebo mencionó que es vital que no haya cambios repentinos en las normativas legales, ya que eso podría generar incertidumbre entre los inversionistas. "Las reglas del juego bien claras desde el principio, que no se estén cambiando las disposiciones de ley, porque ahora pensamos diferente; que las reglas del juego se establezcan desde el principio y se respeten durante todo el sexenio, que no sirvan de amenaza o de coacción o de negociación para que los empresarios de México tengamos que estar haciendo ajustes, tengamos que estar con la duda, con la zozobra de que las inversiones no van a proceder; creo que ése es el punto número uno", expresó.

El líder de la CMIC también hizo un llamado a que los presupuestos federales vuelvan a ser asignados a los estados para que las regiones puedan gestionar sus propias obras y proyectos de infraestructura.

Mencionó, como ejemplo, el caso de Tamaulipas, donde el mantenimiento de las carreteras ha sido gravemente afectado por la falta de recursos.

"El mantenimiento y conservación de carreteras en Tamaulipas andaba sobre los mil 200 billones de pesos y tenemos necesidad los empresarios del transporte, los que tienen que trasladarse, lo vemos cada que tomamos una carretera de Tamaulipas, entonces requerimos que esos presupuestos que se tomaron de todos los estados durante el 2018 al 2024, vuelvan a ser operables en donde se generan, porque lo estamos generando de nuestros impuestos.

Qué bueno que ya se hicieron otras grandes obras, nos da mucho gusto contar con el aeropuerto con el tren Maya, con la refinería, con el otro aeropuerto de Tulum, qué bueno nos da mucho gusto como ciudadanos, como empresarios, pero no se puede descuidar el resto de la República por esas inversiones, dijo.

La reunión que se celebrará en Nuevo León se perfila como una oportunidad para que la presidenta electa escuche a los empresarios y conozca sus inquietudes y propuestas, donde abordarán estos temas.