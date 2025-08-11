Cómo atiende el CIJ a los niños y adultos

La atención psicológica no es igual para todos, así lo indica el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Reynosa. La Mtra. Cinthia Colín, dirigente de la dependencia, explicó que las estrategias cambian según la edad y las características de cada persona. En el caso de los niños, se recurre a herramientas como juegos, dibujos y actividades lúdicas para que puedan expresarse de manera natural.

"Cuando un niño dibuja o participa en un juego, se siente en un ambiente menos intimidante", señaló la especialista. Esto permite que el menor muestre aspectos de su vida y de sus emociones que tal vez no podría explicar con palabras. Además, la actividad se convierte en un canal para conocer mejor sus experiencias y preocupaciones.

Con adolescentes y adultos, la técnica es distinta. Entre muchos de los métodos que el puede utilizar, se encuentra el rapport, un método que consiste en generar confianza y empatía antes de abordar los temas delicados. De esta forma, la persona se siente escuchada y comprendida, lo que facilita que hable con sinceridad sobre sus hábitos, problemas o temores.

Cinthia Colin destacó que el rapport no es solo una conversación informal, sino una estrategia profesional que busca crear un entorno seguro y libre de juicios. Esto ayuda a que el paciente se involucre en el proceso de atención desde el primer encuentro, aumentando las posibilidades de éxito en el tratamiento.

Independientemente de la edad, el objetivo es que el primer contacto sea una experiencia positiva que motive a la persona a continuar asistiendo. En palabras de Cinthia, adaptar las técnicas a cada caso es clave para lograr una atención efectiva y humana.



