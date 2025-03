Maestros retoman las calles

Cientos de maestros de Reynosa retomaron las calles este día para continuar con sus marchas y manifestaciones, exigiendo que sus demandas sean escuchadas, a pesar del anuncio a nivel federal sobre el retiro de la iniciativa de ley del ISSSTE 2025, los docentes mantienen firme su postura y piden ser incluidos en las mesas de trabajo para realizar una serie de enmiendas a la misma, enfocándose, principalmente, en conseguir jubilaciones dignas, la eliminación de UMAS y Afores y la ampliación de los años de servicio requeridos para jubilarse a 28 y 30 años.

Cada vez somos más, no vamos a parar hasta que haya una nueva reforma que salga de la base y realmente esté estipulada por las demandas del maestro y la maestra". Enrique Alejandro Sánchez Olmos Miembro del Comité de Lucha

La marcha comenzó en las inmediaciones del Crede, y los maestros se desplazaron hasta la plaza principal de la ciudad, donde expresaron sus consignas enérgicas. Entre las frases que resonaron en el aire se escucharon: "Claudia, escucha, esta ley es injusta" y "El maestro marchando también está enseñando". El objetivo de la manifestación fue dejar claro que no cesarán hasta que sus derechos sean reconocidos y las reformas sean justas y beneficiosas para el sector educativo.

Enrique Alejandro Sánchez Olmos, maestro y miembro del comité de lucha y transparencia del movimiento magisterial, dijo que los maestros continúan defendiendo algo justo que tendrá un impacto directo en la calidad educativa. "Ya avanzamos un paso al lograr que retiraran la iniciativa, ahora sigue y no nos vamos a detener hasta que logremos incluir todas las demandas que están dentro de nuestro pliego petitorio: jubilación digna, no a las UMAS y fuera las Afores. Esas son nuestras exigencias".

Además, cuestionó la postura de los líderes sindicales, tanto locales como estatales, por no brindar el apoyo necesario a los docentes en su lucha.

"No hemos visto ningún pronunciamiento, no los hemos visto ni en redes sociales, seguimos solos. Somos la base de Reynosa. ¿Dónde están nuestros líderes del SNTE, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño? ¿cuál es su postura? No lo vemos en ninguna parte. No le va a quedar otra opción que abrirnos las puertas, porque ya sabe de estos movimientos. Estaremos en Victoria con todos los municipios que forman parte de este movimiento: Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Mante, Aldama, González, San Fernando, Güémez, entre otros, para exigir a nuestro líder sindical que nos dé una explicación clara y justa de por qué nos abandonó, cuando en 2023 estuvimos ahí apoyándolo", demandó.

La protesta refleja la creciente inconformidad de los maestros que siguen luchando por mejores condiciones laborales y una ley que respete y beneficie a los trabajadores de la educación. La base magisterial de Reynosa, junto a otros municipios, promete continuar con la movilización hasta lograr que sus voces sean escuchadas y sus demandas sean satisfechas.