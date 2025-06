Cambios de última hora afectan 400 graduados

Más de 400 alumnos de tercer grado que pertenecen a la Escuela Secundaria Técnica "Marte R. Gómez", ubicada en la colonia Almaguer de esta ciudad resultarán afectados debido a cambios de última hora en la fecha y lugar previstos para celebrar su ceremonia de graduación. Padres de familia refieren que fue el pasado martes por la tarde cuando directivos anunciaron los cambios sin tomar en cuenta sus quejas o sugerencias.

A pesar de que el evento se tenía planeado para hoy jueves 26 de junio, a través de un mensaje en redes sociales se les dio a conocer que debido a una falla en el sistema de ventilación en las instalaciones del teatro principal del Parque Cultural Reynosa, lugar en el cual se llevaría a cabo la celebración, se habían determinado reprogramarla para el sábado 28 de junio, esta vez en el gimnasio de la UAT.

Hecho que rápidamente causó el enojo e inconformidad de los padres de familia, ya que muchos de ellos ya contaban con festejos planeados y servicios contratados para el día inicialmente acordado, además de haber solicitado permiso en sus sitios de trabajo para poder acompañar a sus hijos.

María del Carmen Reyna, una de las madres afectadas detalló: "No estamos conformes porque muchos pedimos permiso con anticipación en el trabajo para poder asistir al evento de nuestros hijos y hay jóvenes que van a un concurso y no van a poder asistir; hay una niña que apenas festeja sus quince años y tampoco va a asistir, y pues nos se nos hace justo, quisimos hablar y el director no ha estado".

Detallan se les realizó un cobro de 1600 pesos por alumno, los cuales incluían la foto de graduación, la renta de la toga y del casino. Son 12 grupos de aproximadamente 36 estudiantes cada uno, se trata de un poco más de 700 mil pesos el total recaudado por el comité escolar y directivos, fondos destinados a esta importante celebración, es por esto que las familias afectadas exigen a las autoridades escolares intervengan es su caso.

Cabe señalar que la administración del Parque Cultural Reynosa, a través de un comunicado en su página oficial, informó sobre una falla mecánica en el sistema eléctrico del aire acondicionado del Teatro Principal desde el pasado 13 de junio, por lo que a toda institución que contara con eventos agendados se les dio la opción de realizarles un reembolso o reagendar su fecha.