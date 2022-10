Van 8 mil... y contando

Héctor Silva de Luna, director de la casa de atención Senda de Vida, dijo que no existe un tiempo determinado para atender los procesos, ya que los agentes del gobierno extranjero analizan cada caso y toman las condiciones particulares para dar una respuesta. "Nosotros no tenemos decisión sobre quién pasa primero o no, todo es decisión del gobierno de Estados Unidos, ellos revisan. Hay familias que llevan aquí meses, otras que apenas tienen semanas y también las que tienen horas porque van llegando; lo que estamos viviendo ahorita con los migrantes es algo que no se había registrado, son miles".

El conteo y actualización de datos de los migrantes comenzó a realizarse hace unos días para evidenciar quiénes de los inscritos previamente todavía continúan aquí, y además, para agregar a los que apenas llegan.

Migrantes llegan en lo que va del censo para actualizar las listas de asilo; hay más de ocho mil inscritos.

Desde Senda de Vida todos los días parten autobuses con más de 150 migrantes interesados en asilo.

Pero aún así, la necesidad no baja. "Lo que pasa es que se van unos, pero llegan más, no tenemos conocimiento exacto de cuántos son los migrantes que ahorita están en Reynosa, pero en las listas sí hay más de ocho mil; desgraciadamente los que alcanzan cupo en un refugio son pocos; por ejemplo, en las dos secciones de Senda tenemos alrededor de tres mil, el resto tiene que esperar, algunos también están rentando casas".

Los más de ocho mil migrantes que buscan asilo en Estados Unidos con la espera desde Reynosa son, en su mayoría, familias centroamericanas y de Haiti, pero también han comenzado a llegar provenientes de Colombia y Venezuela.

Por las orillas del río Bravo pueden observarse decenas de migrantes con maletas buscando algún refugio y solicitando información.

Mientras que en los módulos del Instituto Nacional de Migración (INM) también se encuentran los de reciente arribo.