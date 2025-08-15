Reconoce IMSS al personal con mayor antigüedad laboral

En el marco del 74 aniversario de la instauración del IMSS en Tamaulipas, el instituto reconoció a personal con mayor antigüedad de servicio.

José Luis Aranza Aguilar, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Estado reconoció al personal y expresó que es un orgullo ser parte de la historia del IMSS en Tamaulipas y subrayó la importancia de destacar a quienes han servido con profesionalismo a lo largo de la trayectoria del instituto.

"Su legado y ejemplo siguen inspirando a las nuevas generaciones de trabajadores del IMSS, todos los días se construye un IMSS más humano y cercano a la gente, siempre con rumbo al porvenir", dijo en el evento.

Como parte de los festejos, se realizo una puesta en escena en el teatro" Amalia González Caballero de Castillo Ledón" de ciudad Victoria, llamada "Viajando con los libros", presentado por el colectivo "Balcón de Montezuma Tamaholipam", que rinde homenaje a la lectura y la imaginación, transportando al público a un mundo de fantasía y aventura.

El punto culminante de la gala fue la Banda de Música del Estado de Tamaulipas, que deleitó a los asistentes con sus magistrales interpretaciones musicales, demostrando su talento y dedicación.

Para finalizar, el titular del IMSS agradeció la asistencia de todos los presentes, destacando la presencia del doctor Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de salud en Tamaulipas.