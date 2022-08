Citas en el SAT son un viacrusis

HASTA UN AÑO PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA

Francisco Tenorio Rivera, sindico del contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) comentó que actualmente se tardan de dos a tres meses, pero se puede demorar hasta un año para poder constituir una nueva empresas.

"Genera pérdidas en los emprendedores o nueva empresa, o persona física que quiera emprender o prestar servicios, eso genera una serie de trámites que no es solo es irse a darse de alta, en el caso de las personas morales, tienen que darse alta a los socios accionistas, es un trámite y luego otro para dar de alta a la empresa, otro trámite por la firma electrónica del representante legal para que una empresa pueda empezar a facturar", dijo.

Explicó que la tardanza en las citas genera no solo molestia, por el contrario pérdidas económicas, para las empresas y para poder acatar nuevos impuestos.

"Si tiene que hacer las tres altas, se requiere de una serie de citas, para cuando sea va a pasar un año y eso no se ha tomado en cuenta, genera pérdidas porque los futuros clientes no lo van a esperar a que termine toda la serie de trámites, lo que se trata es que se generen más empleos, que la economía funcione y ahí tenemos traba, donde se para el negocio", dijo.

El sindico del contribuyente de la Canacintra señaló que no se pueden hacer en una sola cita varios trámites, pero en el pasado se hacían hasta dos trámites por cita: el SAT mantiene la política de otorgar una cita por trámite.

"Ahorita ya no, nada más se hace uno, tiene que hacer otras citas sales de la sala y tienes que hacer otra cita, no se les permite salir si les faltó algún documento, se ha ido endureciendo, entendemos que cuando la pandemia, se fueron reduciendo los tiempos de trabajo y de gente, pero los trámites siguen igual de despacio", recalcó.

Explicó que el SAT se debe adecuar a los tiempos y actualmente para cumplir con el tema de impuestos se debe esperar, pero se trata de subir la recaudación de impuestos.

"Mucha gente no se da de alta hasta que tengan los registros necesarios y puede crearse un mercado negros donde digan no me registro, no puedo, mejor le sigo así muchos pequeños negocios", recalcó.

Recalcó que no hay culpables del SAT local, ya que se requiere de una reestructuración nacional.

COMPRAN CITAS

El sindico del contribuyente de Canacintra recalcó que ante la situación se va generando una alternativa, como es la venta de citas, porque para obtener una cita es de dos a tres meses o más.