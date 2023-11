Arremete ´Makito´ contra diputado Marco Gallegos

El Mañana / Staff

En un nuevo desencuentro entre Marco Gallegos Galván, diputado local por Morena en el Cuarto Distrito Electoral y el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, entraron en un duelo epistolar tras la afirmación hecha por el edil, quien afirmó en su conferencia matutina de ayer miércoles que él fue quien propuso a Marco Gallegos para la candidatura a la diputación local y posteriormente éste lo "traicionó".

En la víspera de concluir el periodo de registro de solicitudes para el proceso interno de Morena para la presidencia municipal, diputaciones locales y cabildos, en donde ambos solicitaron su inscripción, Marco Gallegos para la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa y Carlos Víctor Peña Ortiz por su reelección en el mismo cargo al cual llegó en 2021, luego de cinco años de colaborar como presidente del patronato DIF Municipal en las dos administraciones municipales emanadas del PAN con Maki Ortiz Domínguez (su madre) como alcaldesa.

En dicha conferencia matutina, Peña Ortiz afirmó que Marco Gallegos fue una propuesta suya para la diputación local por Morena: "Lo hice pensando en el tema de la inclusión por su discapacidad y puesto; bueno, al final me traicionó, no sé qué haya hecho como diputado local, creo que sólo dos iniciativas, pero, pues bueno, Dios lo bendiga, mi confianza y apoyo se acaba cuando me traicionan y él me traicionó", aseguró.

Marco Gallegos Galván recordó que cuando se inscribió en Morena, el alcalde reynosense era panista.

ERA PANISTA Y YO ESTABA YA EN MORENA

Consultado por EL MAÑANA frente a los dichos del alcalde de Reynosa, Marco Gallegos refutó sus afirmaciones y de entrada advirtió que cuando el pertenecía a Morena como regidor del Cabildo (2018-2021) Carlos Peña Ortiz era panista, igual que su madre.

"Es totalmente falsa su afirmación; cuando yo me registré como aspirante a la diputación por Morena, él (Carlos Peña Ortiz) era panista", dijo.

Gallegos Galván ofreció en su momento ampliar más respecto al tema de las descalificaciones que han movido al edil reynosense y con quien libra abiertas diferencias.

En la víspera en una declaración hecha, Marco Gallegos había expuesto que el alcalde de Reynosa era beneficiario de encuestas pagadas por su madre Maki Ortiz Domínguez.

Incluso, aseguró haber sido testigo presencial cuando Maki Ortiz telefoneaba a la empresa consultora "Massive Caller" para ordenar las encuestas "a modo" para beneficiar a su hijo respecto a posibles competidores.