Dedican mes a sensibilización del cáncer de mama en Reynosa

* Activación física y evitar consumo de alcohol y tabaco para no exponerse * Los especialistas de Salud recomiendan a las mujeres mantenerse activas para reducir los riesgos de esta enfermedad. * Aseguran que los problemas de sobrepeso u obesidad elevan el riesgo de sufrir cáncer de mama, por lo que insisten en la importancia de mantenerse activas y saludables. * Los embarazos después de los 30, donde la mujer no ha amamantado o culminado con el alumbramiento, también representa un riesgo para sufrir este padecimiento. * El consumo de alcohol, principalmente en grandes cantidades, también debe evitarse para no exponerse * De igual forma, el consumo de tabaco y la exposición a sustancias químicas pueden provocar problemas de cáncer.