Analizan productores cambiar sembradíos

El Mañana/ Staff

Mientras en otras regiones del país hay agricultores que ya anuncian que cambiarán de tipo de cultivo y que no sembrarán maíz en el próximo ciclo agrícola de temprano porque esta vez no tuvieron un buen precio de garantía, productores de Reynosa contemplan la posibilidad de hacer lo mismo si las circunstancias no son favorables.

"Esperamos que tanto la paridad del dólar así como los precios para el maíz nos beneficien pues actualmente en la Bolsa de Chicago, estos últimos no son buenos de ahí que tendremos que esperar unos 20 días o un poco más para ver si esto llega a cambiar para bien de nosotros que sembramos ese tipo de grano", dijo Alfonso Longoria García, presidente de la AMPR.

"No sabemos cómo nos vaya a ir, pero lo que sí decimos es que cada vez resulta más caro sembrar maíz pues actualmente se requiere de una inversión que podría llegar hasta los $28,000.00 por hectárea y pues con los bajos precios de ahorita, sería difícil seguir sembrando y tal vez pueda ser más conveniente cambiar de cultivo", indicó el dirigente.

Inicialmente los productores estaban solicitando que el precio fuera de $7,000.00 la tonelada o en su defecto, $7,500.00, pero desafortunadamente han estado bajando en el plano internacional.

Se va la Esperanza

Por su parte los campesinos, productores de sorgo que tenían la esperanza de vender la tonelada del grano hasta en $6,000.00 o un poco más, apenas pudieron venderla algunos, en $4,400.00 en tanto que otros, apenas recibieron $4,000.00, según trascendió en la sede agraria.