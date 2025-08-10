Piden reparar fuga y les cierran la vialidad

Pidieron la reparación de una fuga de agua potable, y les cerraron la calle, así lo refieren vecinos de la calle Altamirano de la colonia Ribereña, detallan desde hace una semana, trabajadores de la COMAPA acudieron a realizar las reparaciones correspondientes, sin embargo, como es habitual, la obra quedó inconclusa.

En el lugar se observa un gran hueco en el pavimento y al fondo aún se logra apreciar agua estancada, a un costado continuaron con las excavaciones, debido a esto la calle fue cerrada al paso de vehículos, colocaron algunas llantas, palos, tierra y cinta amarilla y se retiraron del lugar.

"Nos dejaron peor, ahora ya no esta la tiradera de agua, pero esta el hueco ese y aparte no hay paso, ya que venga a acabar", expresó Aurora Ramírez Campo, quien reside cerca del área afectada.

Detalla que debido a trabajos de reparación, otras calles también se mantienen cerradas de manera parcial durante el día, lo que causa molestia entre los habitantes del sector, ya que deben dejar sus vehículos estacionados en la calle, es por esto que solicitan a las autoridades de la COMAPA, agilicen su tiempo de respuesta y den una pronta solución.

"Ya lleva una semana así y nada, al rato entran los muchachitos a la escuela y van a correr el riesgo de caerse ahí al pozo ese que dejaron, que no se esperen a que pase una tragedia", mencionó Ramírez.