Sumisión de Cabildo ante alcalde prófugo

Al tomar en cuenta que un juez suspendió sus derechos políticos y prerrogativas, al ser un prófugo de la justicia por tener una orden de aprehensión liberada por juez por los delitos de la operación con recursos de procedencia ilícita.

Pero los múltiples intentos para que respondiera a las acusaciones y se retirara del cargo conforme lo marca la ley, se limitaron a faltas al respeto hacia una regidora, comentarios en tonos burlones, teorías conspirativas acerca de una campaña ´´negra´´ y el discurso de que su situación mejoraría en octubre cuando se haga el cambio de poderes estatal.

PRIMERA PARTE

Apenas iniciaba la sesión de cabildo cuando la regidora Dennise Ahumada Martínez, pidió la palabra, dirigiéndose al secretario del Ayuntamiento José Luis Márquez Sánchez, quien estaba a punto de pasar lista de asistencia.

-"Tengo el documento donde se indica que Carlos Peña está imposibilitado de sus derechos políticos, y mientras está situación no se aclare él no puede estar presidiendo la sesión".

-"¿Ya empezaron otra vez? ¡Qué bárbaros!, ¿siguen pagando o qué del gobierno del estado?", indicó Carlos.

-"Aquí está el documento".

-"¿Y la regidora lo va a notificar o qué? ¡Ay!... qué simpática regidora", expresó la primer síndica María Luisa Tavares Saldaña.

-"Él no puede estar aquí, ya que de lo contrario se está infringiendo la ley", reviró la regidora.

-"Regidora es evidente que desconoce usted de los temas legales, ni el Ayuntamiento ni usted lo tiene porque sancionar", habló Márquez Sánchez.

-"Estoy citando el artículo 38 constitucional, estamos incurriendo en una falta secretario", continuó Denisse.

-"Hay procedimientos para este tipo de circunstancias y si el documento se presentó en el Ayuntamiento se tomará en el apartado de correspondencia y acuerdos en trámite", refirió Márquez.

-"Se está infringiendo el artículo constitucional 38 en su sección quinta", exhortó la regidora.

-"Muy bien, continuamos con la sesión", concluyó el secretario.

Después de esto, se continuó con la lectura del orden del día, y mientras tanto la regidora seguía comentando de la falta a la ley.

Además de evidenciar que su micrófono había sido silenciado.

Por lo que al insistir Peña Ortiz, contestó:

-"Yo sé que te pagan del gobierno del estado, es normal, ya te quiero ver en octubre, seguimos por favor".

-"A mi no me pagan, y usted está impedido legalmente para seguir presidiendo la sesión, y no lo digo yo, ahí está la orden del juez", recalcó Denisse.

-"Orale, sí, gracias, bye", volvió a indicar Carlos.

Luego la sesión continuó hasta modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 y para postergar hasta octubre la entrega de la medalla al mérito ciudadano Marte R. Gómez.

ASUNTOS GENERALES

Había transcurrido casi la hora de la sesión cuando se retomó el tema de las violaciones a la ley y la inconstitucionalidad del alcalde.

Pero antes, la regidora Ana Lidia Luevano de Los Santos, solicitó más respeto para su homóloga Denisse y refirió que solo se trataba de cuestionamientos.

En este sentido también lamentó que se le apagó el micrófono y que se ponga en riesgo la tranquilidad de los miembros de cabildo.

-"Gracias regidora, bendiciones", contesto Carlos Peña.

Después, Denisse, volvió a evidenciar las faltas a la ley.

-"A mi el gobierno del estado no me paga, yo trabajo para Reynosa, ni recibo órdenes de nadie, todo lo hago por mis convicciones, lo que digo está sustentado con leyes... De su situación legal alcalde ¿Porqué no lo aclara? las leyes indican que sin derechos políticos no puede presidir, no tengo nada contra ti Carlos, solo estoy buscando respeto y cumplir la ley, esto no es un mercado".

Y continuó: "Yo no ando aplaudiendo cosas que no se pueden, si los demás compañeros lo hacen, es su decisión, sobre esa guerra sucia que usted menciona, le digo que yo la sufro pero de parte de usted, y ojalá todo lo que yo diga quede en acta".

La contestación de Carlos se evocó a evadir los señalamientos y a repetir el discurso de que él es una víctima de "una campaña negra" financiada con recurso estatal.

Posteriormente un grupo de regidores que pertenecen al partido afín a Carlos solicitaron que ya no se hablara de sus problemas legales ni de las acusaciones judiciales en su contra.

Pero antes, el regidor Juan González Lozano evocó la necesidad de que el cabildo analice la creación de una terna con la que se reemplace a Carlos, para que así, el congreso del estado no intervenga.

RECREA ESCENARIO: NO VA A PRESIDENCIA