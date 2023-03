Es una burla cuando se busca a personas de EU

"Es una burla hacia nuestros familiares porque no se inician los protocolos que se deben; muchas veces no se atienden los reportes que se emiten al 911, se saltan ese protocolo, no se hacen las averiguaciones o las búsquedas inmediatas", recalcó.

Explicó que hay un caso de una mujer mayor de edad desaparecida y no se han aplicado los protocolos de búsqueda inmediata en Reynosa.

"Me está diciendo la hija que está pidiendo unas cámaras y que no se las pueden mostrar porque están ocupados en lo de Matamoros y no le han podido dar respuesta; no tiene nombre", argumentó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las féminas viven desde desaparición forzada, violencia, feminicidios y hasta injusticias para poder encontrar a sus seres queridos.

Recalcó que hay muchas mujeres privadas de su libertad, otras siendo victimiza de violencia de género, secuestros y violaciones, por lo que se unen para luchar.