Prevén sean de ley las contrataciones

"Cada vez está más cerca, no es un tema que solamente se está poniendo en la mesa y solamente como muchas iniciativas nunca se va a llevar a cabo, esta iniciativa en particular nosotros vemos evidencia que se va a lograr", dijo.

Señaló que las cuotas aparecen por la necesidad de hacer valer y de crear sociedades más justas y más inclusivas, ya que las cuotas no hubieran aparecido si hace 14 años que nuestro país se comprometió a cambiar la manera de como atienden a la población con discapacidad, las administraciones públicas, empresas, y sociedad hubieran tomado acción para ello.

"Desafortunadamente sentimos que no ha sido así y entonces empiezan a generarse este tipo de incitativas y de políticas públicas para pareciera para forzar, pero es para impulsar una sociedad más justa", recalcó.

AHORA CAMBIA

El director del Centro de Capacitación y Talento Empresarial comentó que derivado de las reformas del 2019, en el caso de los incentivos fiscales a las empresas que contratan personas con discapacidad, ya no será el principal motor para que las empresas contraten a personas con discapacidad.

Señaló que ahora las empresas tienen el reto de eliminar lo ambientes de dinámicas discriminatorias.

Explicó que ahora cuando se tenga a todas las partes del corporativo trabajando por ambientes inclusivos, se convertirán en empresa libre de discriminación y que en los próximos años se seguirá convirtiendo en la principal causa de demanda de las empresas: ya no serán demandadas por despido injustificado que es lo más común, en adelante por actos de discriminación.

"Ahora el tema es que las empresas no saben que hay discriminación directa y discriminación indirecta, pueden demandar como empresa discriminatoria y tu puedes decir pues yo no hice nada y precisamente porque no hiciste nada estás discriminando", señaló.