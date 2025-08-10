Recibe UTTN a brigada intensiva de vacunación

Se realizó una brigada intensiva de vacunación, llevada a cabo en coordinación entre autoridades escolares de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y personal de la Jurisdicción Sanitaria número 4 de Reynosa, a cargo de la doctora Ileana Villarreal Cantú.

Donde estudiantes, docentes, personal administrativo fueron atendidos a fin de proteger su salud y prevenir enfermedades, fue un grupo de profesionales de la salud, quienes se encargaron de aplicar las vacunas correspondientes, asegurando así el bienestar de dicha comunidad universitaria.

El rector de la UTTN, Edgar Garza Hernández agradeció la participación de los presentes, así como las atenciones brindadas por parte del sector medico; A fin de que los estudiantes lleven un control correcto de su vacunación, a aquellos quienes no contaban con una, les fue entregada una cartilla de registro de vacunas.

Cabe señalar que estas acciones forman parte importante de las políticas del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien se ha preocupado por impulsar programas que acerquen los servicios de salud a todos los tamaulipecos.