Molestos colectivos por medida federal; ´Borran´ miles de desaparecidos: Quiroa

A unas horas de haber terminado una búsqueda en una zona ubicada en la salida a Nuevo Laredo, y a minutos de abordar su vuelo a la Ciudad de México, la activista Delia Icela Quiroa Flores dio a conocer el descontento que se ha registrado entre los colectivos tras las declaraciones de la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

"Está desapareciendo a nuestros desaparecidos y no lo vamos a permitir" enfatizó la líder del colectivo 10 de Marzo en exclusiva para El Mañana de Reynosa. "Tengo casi una década buscando a mi hermano y si no es gracias a un amparo ya estuviera en la lista de desaparecidos".

Quinoa Flores, de igual forma, dio a conocer que están promoviendo amparos entre los miembros de los colectivos para que muchos de los desaparecidos aún continúen en los índices de Desaparición Forzada de Personas o de las No Localizadas, "No entiendo por qué desaparecer a los desaparecidos".

"Lo que están haciendo es un delito de Lesa Humanidad y nos manifestaremos en los diferentes tribunales internacionales; no vamos a permitir que nos desaparezcan a nuestras víctimas, vamos a seguir luchando por encontrarlos".

La líder del Colectivo 10 de Marzo también señaló que les han desechado sistemáticamente amparos con los que buscan que sea removida del cargo Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, ya que fue impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quien carece de todo conocimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y no cuenta con conocimientos ni en Derechos Humanos, menos en temas de desaparecidos.

Delia Quiroa hizo hincapié en señalar que la llegada de Reyes Sahagún era la antesala para poder hacer estas acciones; Karla Quintana no se iba a prestar, por eso le pidió su renuncia Alejandro Encinas; han estado manipulando algunas dependencias.

"No saben que por esto pueden ir a la cárcel, es un delito de Lesa Humanidad y así quiere que vayamos a votar por su candidata, para que continúe con lo que está haciendo", por lo que exhortó a la ciudadanía a salir a votar, pero votar responsablemente, viendo un mejor futuro, uno que no sea manipulado ni por programas ni por despensas.

¿Puedo decir groserías? inquirió en tono molesto Quinoa Flores, "Es que es tanto el enojo, sabes, son miles de madres buscadoras con las que he tenido contacto y hasta otras que no salen a buscar por miedo".

"No todos a los que desaparecieron eran delincuentes", unos estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, pero ya no están; las autoridades no hacen su trabajo. Nosotras las buscadoras les estamos haciendo su trabajo", increpó Delia Quiroa.

¿Cuántas fosas no han sido encontradas aquí en Reynosa?, La Bartolina, en Matamoros, no se ha terminado de procesar y van más de 5 toneladas de restos óseos, 5 mil kilos, ¿Sabes cuántos cuerpos puede haber ahí? Y eso que no estamos hablando, también, de Nuevo Laredo, San Fernando o Tampico Madero y Altamira.

Ahora, imagínate Nuevo León, la tierra preferida de los delincuentes, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco; Michoacán, Zacatecas, Durango, ¿cuántas fosas no habrá?

Mecanismo de Protección

Entre otros temas tocados con la activista y Defensora de Derechos Humanos Delia Quiroa fue el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus graves irregularidades que han quedado también ya al descubierto.

Los contratos discrecionales con RCU Sistemas, quienes además han realizado arbitrariedades ante la protección del Mecanismo de Protección y de algunos funcionarios como Cristian De la Rosa López, un ex policía Federal, junto a Luis Martín Rosas Navarrete, otro ente agresor y ex policía federal, quien salió de la institución de Seguridad Pública luego de una publicación en donde se vio involucrado en algunos fraudes, por lo que también es catalogado por algunos periodistas como un ente agresor.

Quiroa Flores, añadió que no espera ningún mejoramiento con la llegada de Froylan Enciso Higuera como Coordinar Nacional y de Tobyanne Ledesma Rivera como Directora General, quienes desde su llegada no han dado soluciones a quienes han buscado ingresar al mecanismo o quienes ahora pugnan para que no sean retiradas algunas medidas, ya que tanto Cristian de la Ropa, como Luis Martín Rosas han estado manipulando algunos procedimientos y han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República.

Existen muchos defensores de Derechos Humanos y Periodistas en riesgo, si con Medidas de Seguridad se los han matado, ahí esta el caso del Magistrado, además de varios periodistas que han asesinado, no sin dejar de mencionar defensores de comunidades indígenas, habría que auditar hasta algunos influencers que están todos los días en las mañaneras del presidente, ahí se podrían también llevar algunas sorpresas.

Organizan manifestación

Muchos colectivos de víctimas de desaparecidos del país se están organizando para manifestarse este lunes 18 de diciembre a las afueras de los centros integrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en todos los estados.

del país se están organizando para manifestarse este lunes 18 de diciembre a las afueras de los centros integrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en todos los estados. Entre las inconformidades está el recorte a las cifras de personas desaparecidas y la falta de depósito de apoyos en materia de alimentación y alojamiento, entre otras.

