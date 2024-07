Urge a transportistas solución a bloqueos en carretera San Fernando

El Mañana / Staff.- La Asociación de Transportistas de Reynosa urgió al Gobierno federal a que destrabe el conflicto ocasionado con productores agropecuarios de Tamaulipas y sean liberadas las carreteras al tránsito vehicular, particularmente al transporte de carga, que ha sido afectado con pérdidas económicas incalculables.

Lo anterior fue dado a conocer ayer en entrevista a EL MAÑANA por Uriel Ordóñez Pérez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, añadiendo que el impacto negativo ha sido el postergar por horas o días la entrega de insumos, servicios y productos a sus destinatarios de la industria y comercio.

"Queremos recordar que este es un problema que afecta a nuestros amigos productores agropecuarios que, a su vez, son generadores de insumos básicos, por eso estamos apoyándolos a ellos, mañana puede ser cualquier otro sector.

Estamos urgiendo a un diálogo de altura, propuesta y soluciones que nos permitan superar esta situación, que de entrada nos afecta directamente a los transportistas.

Nosotros tenemos un compromiso de entrega inmediata y tiempo real con las empresas maquiladoras; si paramos por bloqueos carreteros, se empiezan a generar pérdidas económicas y perjuicios, que es lo que hemos padecido estos últimos días con los bloqueos", dijo el dirigente transportista.

Aclaró que no es un caso que compete al Gobierno del Estado, si no al Federal, quien no ha entablado las negociaciones de atención a esta situación.

Recordó que, precisamente, hace unos días, por iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial fue firmada y presentada una carta pública dirigida al Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, en donde le plantean atender los reclamos y demandas de los agricultores que, a su vez, representan un sector esencial en el país.