Amenazan campesinos con bloquear carreteras

Advierten campesinos que, si para el próximo lunes no hay respuesta favorable por parte del Gobierno federal a sus exigencias de contar con un apoyo económico adecuado para la comercialización del sorgo, ahora sí llevarán a cabo bloqueos de carreteras y puentes internacionales, acciones que podrían emprenderse a partir del martes o miércoles entrantes.

No quisiéramos tener que llegar a esos extremos, pero de no haber respuesta positiva a lo que consideramos un justo apoyo económico para nuestra cosecha, pues vamos a tener que hacerlo". Gabriel Armendáriz Escobedo Dirigente campesino

"Ya se tuvo una plática con representantes del gobierno en la capital del país el pasado martes y no se nos autorizó lo que estamos pidiendo como respaldo o incentivo, que es contar con un precio final de la tonelada del grano que llegue a los seis mil pesos", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino de Reynosa.

"El próximo lunes habrá otra reunión más en la misma Ciudad de México y, si para el término de la misma no se nos tiene algo satisfactorio, pues no nos dejarán otra opción más que presionar con los bloqueos mencionados.No quisiéramos tener que llegar a esos extremos, pero de no haber respuesta positiva a lo que consideramos un justo apoyo económico para nuestra cosecha, pues vamos a tener que hacerlo", agregó el dirigente agrario.

Al abundar sobre el tema, indicó que si, por ejemplo, el precio es de tres mil 800 la tonelada de sorgo, del gobierno se está solicitando que aporte dos mil 200 para que el precio final llegue a ser de seis mil pesos por tonelada, de manera que sea redituable para los propios productores que cada vez invierten más dinero para producir en el campo.

Para finalizar, Armendáriz Escobedo anunció que las autoridades ya están enteradas de las acciones de presión que se llevarán a cabo en su momento, si no es atendida la demanda que consideran justa.

PLAZO

· El próximo lunes fue la fecha límite establecida para iniciar sus movilizaciones

· Además de cerrar carretera tienen contemplado bloquear accesos a los cruces internacionales

· El lunes tendrán otra reunión con autoridades federales para analizar su propuesta

· De no recibir una solución positiva, emprenderán con movimientos pacíficos de protesta.