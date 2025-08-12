Tramitan becas a estudiantes de escuelas particulares

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación, realiza el trámite para la Beca Transformación "Avanza", correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, dirigida a estudiantes de escuelas particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.

El periodo de solicitud inició este lunes 4 de agosto y permanecerá abierto hasta el próximo 25 de agosto.

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

La beca tiene como objetivo de brindar apoyo económico a familias que realizan un esfuerzo adicional al optar por la educación privada, siempre que se cumpla con el perfil académico y social requerido.

Entre los principales criterios de elegibilidad, se encuentran: ser estudiante regular con promedio mínimo de 9.0, excepto para la carrera de medicina, donde el promedio requerido es 8.0, ser estudiantes de primer año de primaria no son elegibles, salvo en casos de discapacidad o enfermedad crónica degenerativa, se dará prioridad para estudiantes con discapacidad o enfermedades crónicas, siempre que cumplan con todos los requisitos.

Se informó que el trámite es gratuito y las becas se asignan con base en los lineamientos de operación del programa.

Se tiene algunas semanas de este mes para poder realizar el trámite y de esta forma tener este apoyo económico durante el ciclo escolar.



