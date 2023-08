Batallan paleteros para vender; prefieren las de marca, dicen

"Lo cierto es que la gente casi no nos compra helados porque prefiere irse a La Michoacana a comprar agua de lugares de marca", dijo vendedor tradicional de helados caseros, bajo los inclementes rayos del sol.

"No es que no estén buenos, pues son hechos con mucha limpieza y son tradicionales, sino que las personas buscan lo caro, aunque no tenga dinero, aunque se los lleves a la puerta de tu casa casi no los compran; pero no me quejo, ahí voy llevándola con la venta, tengo mis clientes, como todo, pero sí nos afectó que ya hay muchos locales de este tipo por toda la ciudad; donde quiera ves a la Michoacana, donde quiera hay. Vas al Soriana, vas a donde sea y ahí hay. Es dura la competencia, pero para todos hay venta, gracias a Dios".