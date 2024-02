Faltan rampas en el BanBienestar

Ciudadana denunció que el Banco del Bienestar no es apto para adultos mayores y personas con discapacidad; además, fue amenazada por una trabajadora.

Ciudadanos denuncian falta de infraestructura para las personas con discapacidad en el Banco de Bienestar, ubicado en el Bulevar Hidalgo y amenazas de parte de una trabajadora.

Lizbeth llevó a sus padres al banco del Gobierno federal, pero se topó con que las instalaciones no son adecuadas para los adultos mayores y menos para los que son llevados en silla de ruedas, por lo que tomó fotos y videos para subirlos a su red social y hacer la petición a las autoridades para que pongan rampas para bajar, pero en lugar de atender la queja, una trabajadora de la institución bancaria salió a amenazarla

"No había por qué amenazarme, yo estaba tomando fotos y videos para ponerlos en una red social para petición de que por favor pusieran una rampa o barandal; la trabajadora viene y me dice : tenga mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque no sabes dónde te metes", dijo la ciudadana que prefirió omitir su nombre ante represalias a sus padres.

Explicó, además, que el personal no deja que se estacionen en las instalaciones, sólo ellos pueden hacerlo enfrente del banco.

Peligro latente

"Está peligroso, como vas de picada, pero los tres espacios que hay están ocupados por los trabajadores, que ellos según sí tienen permiso de estacionarse ahí, según la que me amenazó", expresó la afectada.

La ciudadana hizo el llamado a las autoridades federales para que modifiquen la entrada y que sea apta para los adultos mayores y se requiere que se pongan anuncios de la documentación que se requiere.

"Son seis metros de picada, no hay escalones, tampoco hay una rampa desde arriba con barandal; no pensaron en la seguridad, mi mamá tiene 66 años, mi papá 84, no sé que les pasó; mal la ubicación y el lugar", recalcó.