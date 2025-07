Sufren familias por baja presión en el suministro de agua potable

Los cortes y baja presión prevalecen en el suministro de agua potable que ofrece la Comapa a los habitantes de la ciudad de Reynosa, una situación que ha llevado al desespero, principalmente, a amas de casa, quienes han limitado sus actividades de limpieza debido a la falta del vital líquido.

Residentes de la zona sur de la ciudad reportan que en colonias como Benito Juárez, la Joya, Satélite, Ramón Pérez, Carlos Cantú, Jacinto López, Arcoiris y Américo Villarreal, el servicio se encuentra suspendido desde hacer ya tres días, detallan que de manera esporádica llegan algunas gotas, sin embargo, esto les resulta insuficiente.

Rocío Gálvez Centeno, quien es residente de la colonia Carlos Cantú mencion: "Yo no me había dado cuenta de que no había agua porque tenemos el tinaco, pero la vecina vino a pedirme agua y fue cuando revisé que ya casi me quedaba sin agua también; ella me dijo que desde el domingo no ha llegado".

En el fraccionamiento El Rosario reportaron que el agua llegaba con malos olores y con tonalidad blanca, por lo que quienes cuentan con recipientes para su almacenamiento se vieron en la necesidad de lavar y desinfectar todo, debido a la calidad del líquido que recibían.

"Dos semanas seguidas nos llegó agua apestosa, sólo la podíamos usar para lavar el baño, pero ni para bañarnos ni para lavar trastes servía, y ahora ya de plano, desde hace siete días, no llega nada de agua; tenemos que comprarla por fuera o garrafones en la fuente a cada rato. Ahorita, con los niños en la casa, está bien difícil estar sin agua", detalló Esmeralda Gutiérrez, vecina del fraccionamiento El Rosario.

En tanto, autoridades de la Comapa anunciaron que se estaría realizando la repartición de agua con el apoyo de pipas en colonias como Terranova, Vientos de Cambio, Bugambilias, Almendros, entre otros.

Piden a las colonias que lo requieran solicitar las pipas comunicándose al Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) llamando al 899 909 2247; sin embargo, los usuarios afectados refieren que pese a marcar en repetidas ocasiones, no han recibido respuesta.