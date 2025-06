Baja participación ciudadana en elecciones del Poder Judicial de Reynosa

En el marco de la histórica jornada electoral para renovar diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y Estado, la participación ciudadana en Reynosa fue poca.

Los adultos mayores fueron los que más presencia hicieron en las casillas para emitir su voto, aunque también acudieron jóvenes y adultos en general, pero en menor cantidad.

La apertura inició como siempre, con la promesa de instalarse en tiempo, pero con funcionarios de casillas que prefirieron "abandonar" sus puestos, por lo que ciudadanos tuvieron que entrar "al quite" para poner a funcionar las casillas, aunque al final todo quedó instalado después de algunas horas.

Por primera vez se eligieron mediante sufragio cargos como ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces y juezas, pero en medio de la confusión, al tener que seleccionar a los candidatos por medio de 10 boletas.

Los jóvenes eran los que enseñaban a los adultos mayores a cómo seleccionar a los candidatos en las boletas antes de entrar a la casilla, mostrando el diseño del INE pegado en las ventanas de las escuelas.

Los jóvenes y adultos en general tardaban de 10 a 15 minutos en emitir sus sufragios, mientras que los adultos mayores de 20 a 30 minutos, debido a la complejidad.

"Esta elección era hecha para puro litigante, más que nada, que son los que realmente conocen la función de los jueces, de los ministros" Beatriz Zavala Govea Ciudadana

Beatriz Zavala Govea, votante y atenta de los comicios, reconoció haber dedicado alrededor de 20 minutos a emitir su sufragio.

"Esta elección era hecha para puro litigante, más que nada, que son los que realmente conocen la función de los jueces, de los ministros y de los cargos y lo que representa cada uno de éstos", señaló.

Aunque para ella el proceso no resultó confuso por su conocimiento previo del sistema legal, reconoció que para la mayoría de la población sí lo fue.

"Cuando más o menos conoces el tema legal, realmente no es confuso, ves cargos arriba, entiendes que son tantos candidatos, tantas oportunidades de votar por mujeres y hombres, pero para la gente, para los mortales, como te decía ahorita, para la gente normal no es confuso, solamente es inconcebible; no tienen por qué saber, poca gente está empapada en el tema del Poder Judicial y no porque no quieran, no tienen necesidad, porque siempre han sido electos por el Ejecutivo a través de los representantes sociales que son el Legislativo", expresó.

Pese a los esfuerzos por democratizar la elección de estos cargos, el desinterés o desconocimiento de la ciudadanía superó a la votación.

"Lo que esperábamos, desafortunadamente, poca afluencia de votantes, el tiempo que calculamos y, bueno, mi impresión y mi expectativa, desde antes de esta elección era hecha para puro litigante, más que nada, que son los que realmente conocen la función de los jueces, de los ministros y los cargos y lo que representa cada uno de éstos; pero, bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestra obligación de participar y con ese derecho que ojalá que nuestra cultura algún día pueda entenderlo plenamente", destacó.

Las casillas permanecieron abiertas hasta las 18:00 horas. Todo se mantuvo en orden.

Al menos, en Reynosa, la expectativa fue similar a la que se esperaba, de poca participación, confusión por el número de boletas y colores, así como falta de información de los candidatos y de la renovación del Poder Judicial.





POR MEJORAR La apertura de las casillas electorales, ya que funcionarios no se presentaron Disminución de los tiempos de votación, que fueron de 10 hasta 30 minutos Mayor difusión y ejercicio de cómo se debe votar a los adultos mayores Mayor promoción al proceso para evitar confusión en la población Que los ciudadanos conozcan más de los cargos y quiénes participan en la elección.