Invitan a estudiar en prepa abierta

La Secretaría de Educación de Tamaulipas invita a los ciudadanos que no han concluido su educación media superior a aprovechar la opción que ofrece el Programa de Preparatoria Abierta, un sistema no escolarizado diseñado para quienes no tienen la posibilidad de asistir al plantel.

Este programa representa una alternativa flexible y segura para iniciar, continuar o concluir el bachillerato, permitiendo a los interesados avanzar a su propio ritmo y con base en sus tiempos disponibles.

Además, no existen periodos fijos de inscripción, lo que significa que el trámite puede realizarse en cualquier época del año.

La modalidad está dirigida tanto a personas que desean comenzar sus estudios desde el inicio, como a quienes dejaron inconcluso su bachillerato y se contempla dos planes de estudio: plan Númples, integrado por 22 módulos, diseñado para quienes inician desde cero y plan Asignaturas, conformado por 33 asignaturas, dirigido a quienes deben revalidar o acreditar materias previamente cursadas, incluyendo estudios realizados en el extranjero.

Los trámites de inscripción y la expedición del certificado por primera vez son gratuitos, lo que facilita el acceso a este nivel educativo.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Reynosa, ubicado en la colonia Anzaldúas o comunicándose al teléfono 834 318 9502 y 834 318 9503.

INTERESADOS

Acudir al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Reynosa

Se encuentra ubicado en la colonia Anzaldúas