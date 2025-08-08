Pide madre de familia apoyo de ciudadanía

Fátima Mirelle López González, madre del pequeño Eduardo Felipe Vera López, de tan solo un año con ocho meses de edad, llama a la comunidad a solidarizarse para cubrir los gastos de una cirugía que necesita su hijo, quien fue diagnosticado con espalda bífida oculta con médula anclada, pie equinovaro bilateral y artrogriposis distal, que le impide moverse de las rodillas hacia abajo.

Desde su nacimiento, los médicos aseguraron que no presentaría complicaciones a largo plazo, sin embargo, con el paso del tiempo y luego de múltiples consultas con especialistas, se confirmó que debido a la médula anclada, comprime la médula espinal y retrasa el desarrollo motriz.

"Estoy pidiendo el apoyo para hacerle la operación, es para que reaccione parte de la cadera hacia abajo, ya recibió tratamiento de pie equinovaro, pero no ha tenido movilidad alguna de rodillas hacia abajo por lo de la médula anclada, ya que se tardaron en dar el diagnóstico, porque a la hora de nacer no tenía ninguna afectación, pero dijeron que no tenía ninguna afectación a largo plazo y hasta ahorita fue cuando después de tantos especialistas me dijeron que sí es lo que está bloqueando la cadera y sus piecitos", dijo

La madre señaló que la intervención quirúrgica se realizará en Monterrey, pero el costo rebasa por mucho las posibilidades económicas de la familia, ya que será de 163 mil pesos solo por la cirugía, sin contar viáticos, traslados ni estancia.

Fátima, es emprendedora por lo que ofrece venta de frappés en el sector Colinas de Loma Real, ha realizado además rifas, colectas y ha recibido apoyo de personas solidarias que han contribuido a su causa, pero solo ha logrado recaudar 20 mil pesos.

"De alguna manera u otra he buscado la manera de recaudar dinero, que si lo hacen es de todo corazón, la verdad sí se necesita para que mi hijo camine, solo mueve la cadera, pero de piernas para abajo no camina, lo que sea de verdad", expresó.

Las personas interesadas en colaborar con esta causa pueden comunicarse directamente al número: 899 962 1752 o depositar a la cuenta bancaria en la que se están recibiendo las donaciones 012822015296687184 del banco BBVA, con el nombre de Mireille González Vanegas.