´Avanzamos o caemos al vacío´

En su recorrido de proselitismo expresa su gratitud por la oportunidad que los tamaulipecos le han otorgado al recibirlo y escucharlo para conocerlo mejor y aspirar a representarlos a partir de la elección del 5 de junio.

E inicia la charla con este medio.

"Me siento muy bien, muy agradecido con ustedes los medios de comunicación por permitirme abordar nuestras propuestas, nuestro trabajo de campaña, hemos estado trabajando a lo largo y ancho de nuestro estado, y mi interés es que la gente me conozca que sepan que piensa César Verástegui, que piensa, que ha hecho y que puede hacer por Tamaulipas.

´´Hoy con esta oportunidad de saludar a los tamaulipecos, nos ha permitido avanzar y subir en las encuestas y preferencias electorales, estamos trabajando y seguimos para consolidar nuestra propuesta", dijo.

EL AMIGO REYNOSA

Verástegui Ostos, evocó su primer mitin de campaña en Reynosa, el pasado domingo 3 de abril en Fraccionamiento Lomas de Jarachina Sur y advirtió que no es un político demagogo, es de resultados más que palabras y agrega:

"Soy un hombre de trabajo, en Reynosa hemos trabajado mucho, hemos promovido la asignación de lotes, un patrimonio para muchas familias, hemos atendido las necesidades más sensibles de los reynosenses como de los tamaulipecos, desde mi encargo como secretario general de Gobierno en los últimos 5 años y medios, y lo he hecho con responsabilidad y cumpliendo cada compromiso", asentó.

´´Traigo un historial de trabajo, toda mi vida he trabajado, tengo una comprensión de las siete regiones de nuestro estado y estoy consciente que cada región tiene su propia agenda de temas, he tenido la oportunidad de ser en dos ocasiones alcalde de un municipio de riego, hoy tenemos un tema relacionado con el agua, tenemos las fuentes de abasto, pero creo que debemos ejercer una importante inversión y mejor administración, en la frontera podemos acceder a financiamiento de instituciones de los Estados Unidos y promover una nueva infraestructura que permita respaldar además de las necesidades de las familias, también ser un factor de atracción de inversión y empleo.

´´Se dice por ahí que al árbol se le conoce, no por sus hojas, si no por sus frutos, yo cuento con una experiencia y conocimiento, soy de trabajo y es lo que estoy asumiendo como compromiso con los ciudadanos, trabajar y continuar con lo que hemos logrado hasta ahora´´, puntualiza.

TRABAJO Y RESULTADOS

El candidato a la gubernatura refiere su interés de promover certeza patrimonial a las familias de menores recursos económicos, por ello evoca su labor que propició la entrega de terrenos mediante financiamiento social, que hoy han resuelto la principal de muchas familias al tener un patrimonio y un hogar.

Recordó el tema de la emergencia sanitaria por la Pandemia por Covid 19. Tamaulipas actuó rápido- reconoce- ante el pasmo de la autoridad federal, no hubo apoyo ni coordinación, y frente al fracaso del Insabi (Instituto de Salud y Bienestar), ahora plantean el IMSS- Bienestar, en Tamaulipas tenemos cuatro unidades médicas rurales en ese tenor, y seguramente vendrán muchos despedidos, el candidato de Morena (Américo Villarreal) se atrevió a decir, ahí está la constancia de su dicho en el pasado debate, asegurando que estaba subsanado el tema de los medicamentos y cobertura de salud, que hay tratamientos para niños y mujeres con cáncer, lo dijo, cuando el cómo senador votó por el fin de todos esos recursos y fondos.

Nosotros en cambio vamos a promover que, en las 300 unidades médicas de salud del Estado, haya médico, ambulancia y personal de enfermería, garantizando una respuesta rápida y eficiencia a la demanda de salud en los tamaulipecos y terminar con el burocratismo y la espera de consultas y atencion medica de calidad.

El candidato a la gubernatura por la Coalición "Va por Tamaulipas" se pronunció alentado y muy animado por el respaldo de los tamaulipecos y empeño su compromiso de que le permitan conocerlo y escucharlo.

SEGURIDAD PÚBLICA

En seguridad pública y el tema migratorio en la frontera, reconoció que son asignaturas en las cuales habrá de imprimir como gobernador de Tamaulipas todo su esfuerzo y trabajo para exigir una mejor coordinación interinstitucional.

"Tenemos que conducirnos con responsabilidad y frente a los ciudadanos con verdad y sin mentiras, el candidato de la Cuarta Defraudación, jamás ha trabajo ni gestionado beneficio alguno a Tamaulipas, en el debate lo señalamos, exhibimos como él y su hijo cobran en plazas sin trabajar, lo señalamos y cayó, negó sus presuntos nexos con grupos delincuenciales, dijo que él había sido el único que los mando a volar (a los Carmona Angulo), luego vimos todos las fotografías de el con ellos y salieron muchas acusaciones y solo le negaron todo frente a las pruebas.

"SEGUIMOS TRABAJANDO´´

Maki Ortiz Domínguez, exalcaldesa de Reynosa a quien en varias ocasiones envió mensajes de inclusión, el último de ellos ofrecerle la secretaria de Salud.

Verástegui Ostos, se dijo desmarcado de cualquier efecto en su campaña por la decisión de la expanista por muchos años y ahora conversa al morenismo.

"Es su derecho legítimo de ellos, yo siempre lo he dicho, en política nada está escrito, es su derecho, tomaron su decisión y eso no es una limitante para mí o la campaña, no me detengo, me hubiera gustado que estuviera con nosotros, pero bueno tendremos que seguir trabajando con los reynosenses, yo he trabajado mucho con Reynosa y me conocen y deseo que me conozcan más y sepan lo que he hecho, haré y estoy haciendo para nuestro estado.

Finalmente, el candidato se asoma a la reflexión en torno al 5 de junio y pide a los ciudadanos a través de EL MAÑANA. Hay dos visiones muy diferentes, una que representa la Cuarta Defraudación y la que yo represento.

´´Esta Coalición con tres partidos muy diferentes, yo me encuentro muy motivado y comprometido, y quiero decir que soy abierto a estas expresiones, en ocasiones soy de izquierda, como también del centro y derecha´´.

NO REPETIR LA HISTORIA

´´Primero deseo invitarlos a que como se dice tengamos memoria para evitar repetir la historia, si hablamos de inseguridad nadie desea regresar a los tiempos de violencia, secuestros y en donde los delincuentes se paseaban armados por las calles.

´´Lo he dicho y lo vuelvo a decir, hemos avanzando mucho, nos falta mucho por avanzar, no somos ilusos, hoy tenemos la oportunidad de continuar creciendo con gente local, que se beneficien los tamaulipecos y en donde no hagamos un paso hacia el vacío´´.

´´Quiero me conozcan, comparen las propuestas y vean cual es la mejor opción, no podemos perder lo que hemos avanzado que Dios nos escuche y no desaparezcan los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, defendamos a Tamaulipas, defendamos todo lo que es nuestro´´, puntualiza.