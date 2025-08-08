Convocan a legalizar los autos chocolates

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, invita a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, modelo 2019 o anterior, a aprovechar el programa de regularización vehicular, con costo accesible.

El Gobierno Federal busca ofrecer certeza jurídica a miles de familias tamaulipecas que utilizan vehículos conocidos como "autos chocolates".

LOS PASOS DEL TRÁMITE

El proceso consta de cinco pasos: solicitar una cita en el sitio oficial https://regularizaauto.sspc.gob.mx, generar la línea de captura y pagar 2 mil 500 pesos, acudir al módulo REPUVE con el vehículo y la documentación correspondiente, el personal colocará la constancia de inscripción y registrará el auto en el sistema REPUVE, así como acudir al módulo de Control Vehicular para recibir placas y tarjeta de circulación.

El REPUVE operan en 10 ciudades de Tamaulipas: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Díaz Ordaz, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Burgos, Cruillas, Méndez y Jaumave.

Es para vehículos de procedencia extranjera, modelo 2019 o anterior.

REYNOSA MÓDULO ACTIVO

En Reynosa el modulo se ha mantenido trabajando durante la temporada vacacional, en horarios de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Es importante registrarse, ya que se les da una cita, con fecha y horario para acudir con la documentación y el vehículo.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Este programa representa una oportunidad para quienes aún no han regularizado su vehículo, el cual ha permanecido desde enero del 2022.

Con el pasar del tiempo se ha ido ampliando conforme vence el plazo, incluso estará vigente hasta el 30 de septiembre del 2026.

¿DÓNDE PUEDEN HACERLO?