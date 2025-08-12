Eleva canícula ventas de productos refrescantes

La intensa ola de calor que se registra en la región no solo ha elevado los termómetros, sino también las ventas de productos refrescantes.

Héctor Regalado Juárez, secretario general de los comerciantes en pequeño en Reynosa comentó que la temporada de canícula ha beneficiado particularmente a quienes se dedican a la venta de aguas frescas, nieves, chamoyadas y otros productos similares, registrando un aumento en sus ingresos de entre un 40 y 50 por ciento.

"En esta temporada de calor se ha visto que se han incrementado las ventas los compañeros que dedican a todos los productos, las aguas frescas, las nieves todo lo que conlleva las chamoyadas y todo, siempre en esta temporada, es la temporada buena para ellos", dijo.

El incremento en las ventas se ha hecho más notable durante las horas de mayor temperatura, cuando las familias aprovechan para hidratarse y aliviar el calor con productos fríos.

Aunque el calor afecta a la población con diversos padecimientos propios de esta temporada, los comerciantes esperan que las altas temperaturas beneficien sus ventas durante las próximas semanas, antes de la llegada de la temporada de lluvias y el cambio de clima.

Por el momento, sigue avanzando la canícula y para esta semana se prevén temperaturas máximas de 39 y 38 y 37 grados centígrados, como sensaciones térmicas mayores a los 40 grados.

Ante el intenso calor, la fruta fresca, agua natural o de diversos sabores, fresas con crema, paletas de hielo, nieves, entre otros es lo más solicitado entre los vendedores.