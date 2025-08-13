Preocupa a los fronterizos aumento del costo de visa

A poco más de un mes de que se aplique el incremento en el costo de las visas de turista de acuerdo al reciente anuncio realizado por el gobierno de los Estados Unidos, la preocupación ya ha empezado a invadir a los habitantes de esta ciudad fronteriza, principalmente a aquellos quienes dependen de alguna actividad económica que requiere de su cruce diario de manera legal hacia el lado americano.

Si bien el costo actual para solicitar una visa americana de no inmigrantes es de 185 dólares a partir de octubre de 2025 a dicho monto se le sumara un cargo denominado Visa Integrity Free, bajo el cual se añadirán 250 dólares, por lo que el nuevo precio que deberán pagar aquellos que deseen solicitar dicha visa, será de 435 dólares.

Esto representa un duro golpe a la economía principalmente para familias quienes dependen de la venta de mercancías de origen extranjero para solventar sus gastos, así como para quienes actualmente se encuentran estudiando en dicho país, sin dejar de mencionar a aquellos que gustan realizar visitas turísticas.

Miriam Cruz Resendis, quien habitualmente cruza la frontera para adquirir productos americanos para su consumo y otros más para su negocio detalló, "La verdad si es mucho lo que le aumentaron, a nosotros apenas se nos vence este año pero la vamos a tener que volver a sacar porque la ocupamos, son casi 8 mil pesos imagínese, es mucho, y mucha gente ya no la va a poder sacar".

Otros reclaman un reembolso en caso de que sus visas no sean aprobadas, ya que consideran un abuso que luego de realizar el tramite, la visa sea negada y pierdan tiempo y dinero, "Esta bien, que cobren lo que cobren, es una visa y los que la ocupamos la tenemos que sacar, pero que pasa cuando se las niegan, ese dinero donde queda, porque no también incluyen la devolución en caso de que la visa no sea aprobada", expreso Jorge Luis Vázquez.

A esta situación se suman las revisiones cada vez más estrictas, las cuales incluyen la inspección de los teléfonos móviles, por lo que reportan la demoras de más de 4 horas para poder ingresar a territorio estadounidense.



