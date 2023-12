Se incrementan casos de cáncer

El cáncer es el tumor maligno más frecuente que se ha incrementado en las últimas tres décadas, y en Reynosa cada vez se detecta en mujeres jóvenes, pero en etapas muy avanzas, por lo que la mejor arma es prevenir a través de la mastografía, ejercicio, mejor alimentación y conocer los factores de riesgo.

En la sección Conversando Con, la doctora Aracely Magdalena García Hernández, directora de la Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el doctor Herminio Gonzalo Hernández, subdirector de la UMF, comentaron a El Mañana que en Reynosa, con las campañas que se han realizado, se ha detectado el cáncer de mama en pacientes muy jóvenes, entre los 32 a 35 años, cuando el promedio es de 40 a 69.

"El cáncer de mama se está detectando en pacientes más jóvenes antes de los 40 años y desgraciadamente se detectan en etapas avanzadas, esto hace que se compliquen, no se detecta a tiempo, no se estudia y, lógicamente, el pronóstico, pues es malo y a pesar de que se hace mucha difusión, a veces, también, los pacientes no acuden. Está la falta de educación a la población para que acudan a su unidad médica más cercana para prevenir", dijo el subdirector de la UMF.

Aracely Magdalena García Hernández, directora de la Unidad de Medicina Familiar número 33, explicó que las mujeres deben conocer sus factores de riesgo, cambiar los estilos de vida y comenzar a trabajar en la medicina preventiva.

Señaló que tienen un equipo multidisciplinario y desde el 2017 cuentan con el sobre rosa, que significa que es un caso prioritario, donde se le da toda la atención que requiera.

"Utilicemos las herramientas de chécate en línea, ahí hay un pequeño cuestionario que son como cuatro o cinco preguntas: ¿usted tuvo familiares que tuvo cáncer?, le marcas que sí, y entonces con ese simple hecho te va a decir ´acuda a su unidad más cercana´; puede, a través de esta plataforma que tenemos, sacar su cita inmediatamente", dijo.

CAMPAÑA DE MASTOGRAFÍAS

La UMF número 33 hace cerca de siete mil mastografías en el año; la meta es detectar a tiempo y salvar la vida de las pacientes.

Con el Maratón Rosa que se realizó en octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, se entregaron 750 mastografías y se tienen disponibles 200 más para atender a esa misma cantidad de mujeres, para que se hagan el examen de lunes a viernes y hasta el fin de semana.

"Ya se va a terminar el año, tenemos aún presupuesto, usted va a llegar 15 minutos antes de su hora, trabajamos de lunes a viernes de 8 a 8, nos dan citas el sábado de 8 a 8 y el domingo de 8 a 2, de tal manera que eso va a favorecer a las trabajadoras, en donde no tienen que pedir permiso, porque no trabaja en el domingo, no hay pretexto", dijo.

Para solicitar la mastografías lo pueden hacer con el médico familiar o directamente los módulos de la atención preventiva integral del IMSS.

"Sí, estamos muy conscientes de que esta patología duele en el aspecto familiar, económico, eso es bien importante recalcarlo, digo, usted tiene Seguro, muy bien, yo tengo en el Seguro todo lo que usted necesita, no tienen por qué gastar. Estás hablando de que por fuera antes las aseguradoras les decían te cubro todo; no, ahora tienen un tope y no les alcanza, es una enfermedad cara", expresó.

Y agregó:"Yo le diría a la población de Reynosa: seamos un ejemplo a nivel nacional con relación a la atención preventiva en cualquier sistema de salud y, sobre todo, en la mejor institución del país que sigue siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos para atenderlos; tengan confianza de llegar al Seguro Social".

Los médicos invitaron a las mujeres a cuidar de su salud y, sobre todo, atenderse ante cualquier cambio en sus senos y acudir a la consulta.