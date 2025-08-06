Pide Canaco fortalecer la estrategia de seguridad

Representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa, se pronunciaron, luego de los actos de violencia registrados el pasado lunes a plena luz del día, sobre uno de los bulevares más transitados de la ciudad.

A través de un comunicado, lamentaron el presunto atentado en contra de quien fuera el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vazquez Reyna, quien desafortunadamente perdería la vida.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y a las instituciones encargadas de la procuración de justicia.Desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa, lamentamos profundamente este suceso y condenamos enérgicamente todo acto de violencia que atente contra la integridad de las personas y el estado de derecho".

Señalan, este tipo de hechos de alto impacto evidencian con crudeza por qué la percepción de inseguridad entre la ciudadanía y el sector productivo continúa siendo tan elevada. No se trata únicamente de estadísticas, sino de realidades que vulneran la tranquilidad, la inversión, la actividad comercial y la confianza en nuestras instituciones.

Antes de concluir reiteraron el llamado a fortalecer las estrategias de seguridad, con acciones coordinadas, inteligencia operativa y resultados visibles que devuelvan la paz a la comunidad, concluyen el escrito destacando "Como sector empresarial, refrendamos nuestro compromiso con la legalidad, la estabilidad y la construcción de una sociedad segura, donde el esfuerzo productivo y el bienestar común puedan desarrollarse sin temor ni obstáculos".