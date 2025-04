Espera CMIC arranque de obra pública

El sector de la construcción en Tamaulipas se prepara para el arranque de la obra pública a finales de abril y principios de mayo en el estado.

Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado, comentó que durante el primer trimestre del año se concluyen proyectos iniciados el año anterior, por lo que los resultados reales de 2024 se medirán a partir del segundo trimestre.

Destacó que, además, la iniciativa privada juega un papel importante en la industria, especialmente en ciudades como Reynosa, donde el sector maquiladora genera oportunidades para los constructores.

En este sentido, consideró que hay trabajo disponible, pero es necesario buscarlo activamente.

"Nosotros lo empezamos a medir de abril, mayo en adelante, pero hay que ser propositivos, hay que irnos con ese pensamiento; así también hay obra privada, yo creo que trabajo para los constructores sí lo hay, es nada más, ahora sí que buscarlo", recalcó.

En cuanto al impacto de los aranceles en el sector, reconoció que pueden afectar a toda la industria, ya que la infraestructura es clave para el desarrollo de cualquier proyecto, como hospitales o fábricas. Sin embargo, señaló que el precio del acero, que se esperaba que subiera, se ha mantenido estable e incluso podría bajar debido a la menor demanda internacional, lo que generaría una competencia interna que beneficiaría a los constructores.

"El tema de los aranceles sí nos puede dañar a todos, porque si recuerdan que la infraestructura va agarrada de la mano de todo, o sea, si no hay infraestructura, no hay nada; si tú quieres hacer un hospital ¿quién entra ahí? ahí entramos nosotros; entonces, de cierta manera todos nos perjudicamos. Bueno, en el acero no ha habido incrementos, nosotros pensábamos que se iba a disparar, pero no, al contrario, a lo mejor puede bajar porque como ya no va a haber quién compre, ahora la competencia va a ser aquí entre ellos. A lo mejor ahí de cierta forma nos puede beneficiar a nosotros, ésa es una manera de ver las cosas, pero esperemos no salir dañados", dijo.

El líder de la CMIC mencionó que el presidente nacional de la Cámara ha estado en constante diálogo con las autoridades federales y empresarios, participando recientemente en la presentación del Plan México en la Ciudad de México y consideró que es momento de que los mexicanos se mantengan unidos para enfrentar los desafíos económicos y fortalecer el sector de la construcción.

Haro Panduro también expresó su preocupación por la posible fuga de empresas en ciudades como Matamoros, donde algunas compañías han considerado reubicarse y subrayó la importancia de generar incentivos para retener la inversión y garantizar la estabilidad del sector.