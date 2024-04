La política es para el beneficio público: Armando Zertuche Zuani

Armando Javier Zertuche Zuani es un político formado en una rígida disciplina de principios de lealtad, y advierte que por encima de cualquier proyecto que puede acceder a la vía de ambiciones personales debe, ante todo, prevalecer el bien general.

Garantizar que la transformación y el movimiento que lidera Andrés Manuel López Obrador -y hoy representa Claudia Sheinbaum-, pueda expandirse y consolidar los ideales básicos entre los mexicanos, por eso se declara convencido de respetar y acatar una voluntad superior, aún cuando en ello tenga que enfrentar una embestida política y descalificaciones.

Es, pues, el político reynosense y sus circunstancias que va por una diputación local plurinominal por Morena y que accede a dialogar sin cortapisas y sin condiciones con EL MAÑANA.

Se acomoda en el sillón y relaja los brazos; sus ojos verdes miran ansiosos al entrevistador, como deseando anticipar las preguntas que vendrán en la charla.

"A veces se nos olvida una propuesta que ganó en 2018. La propuesta de transformación de López Obrador; como en todo, hay altibajos y escenarios variados, visualizando qué deseamos dejar atrás y qué vemos por delante; lo que es claro era dejar el pasado.

La política es, actualmente, polarizada por emociones, contaminada por problemas caóticos que agobian a los ciudadanos y recurren como pulso a la política; podemos ejercerla integralmente y no renunciar al quehacer de la política, pero nos han hecho creer que la política es de los partidos, y no es así", dijo.

LA ALTERNANCIA DE TRANSFORMACIÓN

Zertuche Zuani reconoce el esfuerzo electoral logrado en 2022, la elección en Tamaulipas, en donde tras una lucha importante que derivó en una crisis legislativa postelectoral, se logró romper iniciativas que buscaban "blindaje" a la impunidad. Morena ganó el 90% de las iniciativas, autoridad, transparencia, y el tema vital, el desistimiento del fuero dado al exgobernador.

"Eso era inadmisible, un "blindaje" que pretendía impunidad; votamos por el desistimiento y, en adelante, cualquier ciudadano en Tamaulipas enfrente la Ley sin "fueros" ni privilegios para nadie. Fueron días difíciles, parte de una evolución que vino a la par de la llegada de la Transformación a Tamaulipas con Américo Villarreal Anaya".

ROMPER CON UN PASADO DE EXCESOS

Así transitan los tiempos del Movimiento- refiere Armando Zertuche- inmersos, después, en el proceso interno de Morena en Reynosa; antes tuvo que enfrentar una embestida desde la anterior administración estatal, cateos domiciliarios, oficinas legislativas y procesos penales desestimados.

Comienza la efervescencia política en Reynosa rumbo a la elección del 2 de junio. En medio de un proceso interno desaseado, confrontación y divisiones, emerge en una amarga disputa de posiciones un candidato avalado por juicios ventilados en tribunales electorales y judiciales.

"En política hay quien siempre gana cuando confronta, y hay que decirlo en la política, hay muchos intereses oscuros, financieros y de impunidad comprándose conciencias.

Morena aspira a un proyecto de transformación que va consolidando, va madurando; no está concluido aún, tenemos tropezones, en ese sentido nos encontramos con intereses, y personales. Hay protagonistas buscando defender sus intereses propios, y no generales".

AQUEL PROCESO DE 2021

En 2021, Zertuche Zuani ya había enfrentado un proceso ríspido en Morena, aceptando con mesura lo que se visualizó como imposición, sumándose y trabajando. Hoy, en 2024, se repite el mismo escenario: una designación controvertida y conflictiva.

"La gente se pregunta que hasta cuándo, hasta cuándo voy a levantar la mano, gritar y enojarme; yo soy institucional y es una característica que estamos impulsando; impugnar y atacar genera un rompimiento. Priorizar el interés colectivo, no personal. La tendencia de muchos políticos es defender los intereses personales y no colectivos. Yo tengo muchos proyectos por Reynosa", que le gustaría trabajar, pero no desea arrastrar a la ciudad a una vorágine.

Admite que cuestionaron su decisión: "Mi primera razón fue ser institucional; de mí no dirán que traicioné por intereses personales, no pondré en riesgo la unidad y el triunfo. Mi compromiso está con la Transformación y con Morena. ¿Por qué no agarro un pleito?, los pleitos uno los escoge; si es para que te den una paliza, la gente que está enfrente tiene muchos más recursos e insumos. Una huelga de hambre mía o resistencia sería desigual.

RESPETO, PERO NO LO COMPARTO

El fallo de la sala superior del Tribunal. Armando Zertuche: "Yo, el fallo del Tribunal lo respeto, pero no lo comparto. Hay inconsistencias graves legales. No entiendo por qué a Cabeza de Vaca, por ser considerado prófugo de la justicia, le quitan su candidatura y derecho a participar como plurinominal, y nuestro representante en Reynosa, Carlos (Carlos Peña Ortiz) tiene una denuncia y también en la denuncia lo señalan como prófugo".

Tiene amparo, -dice-, "Yo prefería que no tuviera amparo o fueros. Es muy joven, tiene que dedicarle tiempo a dejar claro su expediente y ser una opción confiable. Éste es un factor que arriesga la campaña para Morena.

Las instancias judiciales o la misma oposición nos pueden confrontar y colocar a Morena en una situación compleja por la ausencia de una claridad en su situación legal". Todo esto- responde afirmativamente- ha erosionado la simpatía y apoyo de morenistas; esto no es personal.

"La política no es personal, aquí yo creo, y deseo dejar un buen mensaje: si aspiras a participar en la política, debes ser un modelo de ciudadano en donde no te anden inventando cosas; aquí no están inventando, ahí están los documentos que están ante las autoridades.

Puede tener un futuro promisorio, si logra. No podrá lograrlo si no limpia ese expediente que le generaron; es imperativo para él despejar esa incertidumbre que lo seguirá siempre, mientras no lo resuelva. Voy como segundo en prelación de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales. Sigo con la Transformación, cambiaré en muchas cosas, pero cambiaré para bien.

Yo les pediría a todos los amigos y simpatizantes de Morena: Roma no se construyó en un día; necesitamos tiempo. Claudia hará el Segundo Piso de la Transformación, pensemos en el beneficio colectivo, por eso es importante ir a votar, votar por quien lo deseen, pero yo les pediría salir y votar por Morena, que es el principal causante de la transformación en México".

Armando Zertuche Zuani realizó un visita de cortesía a El Mañana y fue entrevistado por el periodista Hugo Reyna.