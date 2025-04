‘Acercar la justicia a los sectores de la sociedad’: Arístides Guerrero García

El acercamiento con aquellos grupos vulnerables o que no son escuchados es una prioridad para el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García.

Reconoce ésta como la oportunidad de mantener una comunicación más abierta y directa con la sociedad, por lo que la elección extraordinaria le permite iniciar con su visión de una justicia equitativa y humanista.

La experiencia obtenida en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su preparación académica con licenciatura, maestría y doctorado, le permiten tener un panorama más claro de lo que los ciudadanos requieren y merecen: justicia, atención y responsabilidad en su impartición.

En su visita de cortesía al Periódico El Mañana de Reynosa, el candidato a ministro de la SCJN precisó lo primero que hará al ser favorecido por el voto ciudadano.

“En primer lugar, un acercamiento a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad o aquellos grupos que nunca han sido escuchados”, dijo.

Y reveló su firme compromiso de acercar la justicia a todos los sectores de la sociedad para ser el ministro guardián de la Constitución y encargado de materializar derechos humanos.

Ante la oportunidad de los mexicanos de elegir a sus representantes del Poder Judicial, aseguró que “Este 1º de junio vamos a tener una fiesta de la democracia y la justicia. Podemos sentar el precedente para lograr que, en un futuro, ahora sí tengamos un México más justo y no tengamos solamente justicia para aquellos que más tienen”, afirmó.

Para empezar, es una oportunidad histórica, porque son pocos los países que eligen a sus juzgadores a través del voto popular.

“México va a ser uno de los primeros pioneros en lograrlo, entonces, en nuestros hombros va a caer la responsabilidad histórica de lograr que esta reforma haya sido un éxito; por eso invitamos a todas y todos a informarse acerca de cuáles son los perfiles de los candidatos y candidatas pero, además, incentivar la participación, porque el 1º de junio vamos a tener una fiesta de la democracia y una fiesta de la justicia”, subrayó.

Sobre las funciones que se realizan en el cargo de ministro, explicó que le toca resolver, por ejemplo, cuál es la medida que se va a utilizar para el pago de una pensión: “Si se va a utilizar la Unidad de Medida de Actualización, se utiliza el salario mínimo”, expuso.

“A un ministro le corresponde estudiar si puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo y si pueden adoptar, porque una vez que se aprueba una ley en un estado de la República, o una ley general o federal, esta ley puede someterse al escrutinio del tribunal constitucional para que, de esta manera, determine si es o no constitucional”, resaltó.





Agilizar impartición de justicia con la IA

Arístides Rodrigo Guerrero García es un convencido de que las innovaciones y tecnologías deben utilizarse y aprovecharse de manera correcta.

“Estamos proponiendo lograr que con Inteligencia Artificial agilicemos la impartición de justicia. De repente me dicen: ‘oye, ¿pero cómo que la Inteligencia va a redactar una sentencia?’ y yo les digo: No, más bien la Inteligencia Artificial nos va a servir como un control de calidad y como búsqueda de precedentes”, precisó.

El candidato a ministro de la SCJN precisó que para él es muy importante señalar que el secretario o ministro no van a ser sustituidos por el chatGPT o por un robot, el secretario va a seguir redactando la sentencia, “Vamos a seguir estudiando el fondo de la sentencia; yo no quiero ni ministros artificiales ni justicia artificial. Yo lo que quiero es utilizar la Inteligencia Artificial, simplemente, para buscar precedentes y de esta manera podamos nosotros agilizar la impartición de justicia. Hoy en día no utilizar Inteligencia Artificial sería tan absurdo como pensar que las sentencias se siguieran escribiendo con una máquina de escribir; hay que aprovechar las tecnologías, hay que usarlas de manera positiva, pero la Inteligencia Artificial no puede sustituir a la humanidad y no podemos volvernos ministros artificiales ni impartir justicia artificial”, manifestó.

Aparecerá en boleta morada

El conocido como “Ministro de las juventudes” reconoce la importancia de la participación ciudadana en la elección del 1º de junio.

Explicó que en el proceso electoral participarán un total de 32 hombres en busca de las cuatro posiciones como ministros de la SCJN, mientras que para las mujeres corresponderán cinco cargos.

“En esta ocasión, cada persona va a tener nueve votos. De estos nueve votos, cinco van a ser para el género femenino, porque es tiempo de las mujeres y va a haber más mujeres ministras que ministros por primera vez en la historia”, indicó.

A diferencia de otros procesos y en lugar de anotar, tachar a un candidato o logo de un partido político, se va a anotar un número como si fuera el Melate. El número de la suerte es el 48, es mi número y es el número en esta ocasión que va a anotarse en la boleta.

Es la boleta morada. A cada ciudadano y ciudadana les van a entregar seis boletas federales y cuatro boletas de aquí en Tamaulipas; en el caso de las federales yo participo en la boleta morada y se debe colocar el número 48”, reiteró.





Acercamiento con la sociedad

“Por eso en este recorrido que estoy realizando por toda la República Mexicana no estoy buscando reunirme con colegios de abogados; ojo, soy abogado y quiero mucho a mis colegas abogadas y abogados, pero mi objetivo no es solamente los colegios de abogados”, aclaró.

“Cuando estuve en Chiapas, por ejemplo, me reuní con los pueblos y comunidades indígenas; me platicaban cómo se imparte la justicia y me decían que ellos lo hacen de manera oral, y cuando les pregunté si lo anotaban en un papelito y lo firmaban, me dijeron que en San Juan Chamula la palabra vale.

Ayer que estuve, justamente, recorriendo un mercado y platicaba esta historia con mujeres muy trabajadoras de Matamoros, también me dijeron lo mismo, que en Matamoros la palabra es lo que vale”, indicó.

“En Tabasco estuve con una comunidad de pescadores y pescadores; en Baja California estuve con una comunidad agrícola, y con jornaleros aquí en Tamaulipas; ayer con personas trabajadoras de la industria maquiladora. Entonces, para mí es muy importante la visión que podamos tener de diferentes grupos representativos de la sociedad”, resaltó.

Más preparado que un ‘chicharrón’

Al inicio de su campaña, Guerrero García arrancó con una analogía sobre un chicharrón, donde en un spot se hizo alusión a su preparación académica y profesional que lo destacaban como un candidato “más preparado que un chicharrón”, lo que le permitió ganar más seguidores en sus redes sociales.

“Es parte de mi forma de ser y, de hecho, hay quien ha tratado de utilizarlo, o para minimizarme o para burlarse de mí, como Lorenzo Córdoba”, dijo.

“Surge la idea de ‘Ministro Chicharrón’ como una estrategia pedagógica. Soy profesor de la UNAM, llevo 10 años dando clases y, para explicar, por ejemplo, algunos conceptos, siempre utilizo una analogía”.

La analogía como estrategia pedagógica.

“Por ejemplo, cuando explico el federalismo lo comparo con el mole y empiezo a hablar del mole, los tipos de mole, los diferentes sabores, tipos de chiles que se utilizan, ingredientes, etcétera. Y les digo: así funciona el federalismo. Doy una explicación más amplia cuando explico la reforma del 10 de junio de 2011 en derechos humanos para no confundir y utilizar conceptos tan técnicos; siempre les digo: a ver, esta reforma es como la canción de ‘Amar y Querer’, de José José; amar es sufrir, querer es gozar. Con la reforma se establece la palabra reconocer y eso significa que nacemos con derechos humanos y el Estado nos los reconoce; de la misma manera otorgar y reconocer no es igual. Y entonces salgo diciendo ‘estoy más preparado que un chicharrón’ porque estoy más preparado, porque tengo licenciatura, especialidad, dos maestrías, doctorado, todos los grados con mención honorífica, estudios de posgrado en Bolonia, en Italia, en Madrid, de estudios avanzados o Inteligencia Artificial en la universidad de Chicago”, apuntó.

En visita de cortesía a El Mañana de Reynosa, el candidato a ministro de la SCJN estuvo en entrevista con el editor local, Ciro Andrés Ibarra Zapata.





A LOS CIUDADANOS Que participen de manera responsable el próximo 1º de junio Que analicen los perfiles de las y los candidatos Anoten el número 48 en la boleta morada Consulten mis propuestas que estamos presentando en las diferentes redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook y X Analicen sus propuestas como ‘Sembrando Justicia’; tenemos otras que se llaman ‘Justicia Humanista’ y de ‘Corte Itinerante’.