Daña árbol caído unos cables de alta tensión

Una rama de grandes dimensiones se desplomó sobre los cables de alta tensión en la calle Rodolfo Garza Cantú, casi esquina con Loreto, en la colonia Longoria. El interior del tronco estaba podrido, y al quebrarse arrastró el tendido eléctrico, bloqueando por completo la vialidad.

La situación generó un riesgo inmediato. Los cables cayeron energizados, quedando a escasa distancia de las viviendas. Fueron los elementos del grupo Delta de Rescate y Vialidad quienes arribaron primero, cerraron el paso y desviaron el tráfico para evitar un accidente mayor.

Uno de los vecinos afectados, Juan Castillo, se quedó sin suministro eléctrico. Comentó que su principal preocupación eran los medicamentos que debe mantener refrigerados.

Al reportar el incidente como emergencia ante CFE, le indicaron que una unidad acudiría en un plazo de hasta diez horas. Para los vecinos, la espera es preocupante. Además del riesgo por los cables caídos, el corte de luz complica la situación en medio de una ola de calor con sensaciones térmicas superiores a los 40 grados.

También existe incertidumbre entre los afectados sobre quién se hará cargo de las reparaciones. Algunos temen que los costos corran por su cuenta.

Los vecinos piden a las autoridades que se atienda la situación con urgencia, se restablezca el servicio eléctrico y se libere la vialidad. También solicitan una revisión a los árboles de la zona para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.



