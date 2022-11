Vienen más fondos: Aprueban proyecto de Ley de Ingresos 2023

El dictamen fue expuesto de manera breve ante regidores, síndicos y el alcalde.

Las regidoras de oposición, Ana Lidia Luévano de Los Santos y Denisse Ahumada Martínez, no acudieron a la sesión, al igual que la regidora María del Rosario Rodríguez Velázquez.

La secretaria del ayuntamiento dijo que las tres habían presentado oficios para justificar su inasistencia.

Por ello sólo hubo 21 votos, de los cuales 16 fueron a favor, cuatro en contra y una abstención.

COBRO DE TRÁILERES

Aunque la Ley de Ingresos del ayuntamiento de Reynosa para el 2023 se expuso de manera breve, se resaltó la intención de retomar la iniciativa que en este año ya había sido rechazada por el ejecutivo y legislativo: el cobro a las unidades de carga que circulen por esta frontera.

De acuerdo a información oficial, los transportistas deberían adecuarse a "rutas exclusivas", ya que de lo contrario pagarían permisos diarios, semanales o mensuales, según el caso.

La cuota al día es de 5 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cotizada actualmente en 96.22, por lo que el tráiler debería pagar 481 pesos.

Mientras que por vigencia de semana, el costo aumenta a 20 UMAS, equivalentes a mil 924 pesos, y al mes se deberían pagar 60 UMAS, referentes a 5 mil 773 pesos.

Aunque por el momento no se ha delimitado un perímetro de traslado gratuito para los tráileres, el que fue rechazado en este año sólo contemplaba el viaducto Reynosa, carretera San Fernando hacia Las Anacuas, Puente Pharr, una parte del Bulevar Hidalgo con Periférico, así como la carretera al Puente Mission.

Lo que había generado inconformidad del gremio transportista que aseguró las rutas autorizadas tenía brechas y zonas intransitables.

En el dictamen presentado para el 2023 se da autorización a los elementos de Tránsito y Vialidad para definir por dónde podrían o no circular las unidades de carga.

"La dirección de Tránsito y Vialidad determinará las rutas y horarios por las cuales los vehículos de carga pesada deberán transitar dentro del municipio", se explicó.

Esto provocó el desacuerdo de al menos dos regidores que señalaron no era correcta la propuesta. "Esto es un tema que ya había sido rechazado por el congreso, además colocan que la dirección de Tránsito y Vialidad determinará rutas y horario; no estoy de acuerdo, mi voto es en contra", dijo el regidor Oscar Salinas Dávila.

Por su parte, el regidor José Luis Godina evidenció que las medidas de recaudación van en contra de las políticas federales de aumentar impuestos. "A nivel nacional hay tendencia para no aumentar impuestos, y aquí ya tuvimos argumentos de transportistas locales para no hacerlo, advirtiendo que se tratan de violaciones a diversos artículos de la Constitución; no es algo correcto lo que se está haciendo y para mi el diálogo es mejor que la imposición".

LA LEY EN NÚMEROS

Lo que llegará al municipio:

* 2023: 2 mil 512 millones 117 mil 475 pesos.

El aumento:

* Al menos 183 millones de pesos.

Lo que había en este 2022: 2 mil 328 millones 289 mil 490 pesos.