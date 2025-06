Inseguridad frena a adultos a aprender Inglés

En la institución educativa Cecati se presenta un fenómeno recurrente: adultos que se inscriben con entusiasmo a los cursos de Inglés terminan por desertar en los primeros niveles. Aunque el plantel mantiene cifras positivas de egreso en general, las mayores bajas se concentran entre el nivel 1 y el nivel 2, dentro de los ocho niveles que integran el programa de enseñanza del idioma.

Según explicó Héctor Manuel Maldonado, jefe del área de Vinculación del plantel, los menores de edad (particularmente aquellos entre los 14 y 17 años) son quienes con mayor frecuencia logran concluir el curso completo. En cambio, entre los adultos es común el abandono temprano, especialmente por factores emocionales y de inseguridad.

"El Inglés puede ser un idioma que intimide a quienes nunca han tenido contacto con él. En muchos casos, los adultos se retiran porque no logran perder el miedo a participar en actividades como exponer, entablar diálogos o incluso cantar en Inglés, aunque los profesores manejan un ambiente estricto y de respeto sin permitir burlas de ningún tipo", explicó Maldonado.

Agregó que el modelo de su institución es completamente práctico desde el primer día de clases, lo cual puede resultar abrumador para algunos. "Aquí todo es práctico desde el día 1. Es ahí donde a la gente no le agrada, porque en muchas escuelas el primer día es solo escrito. Aquí es hablado, de que saldrás al baño y tendrás que decirlo en Inglés. El maestro te da las indicaciones, y es con fines de aprendizaje. Entonces, hay gente que dice: Eso para mí es muy complicado", señaló.

Tanto en el ciclo escolar 2023-2024 como en el 2024-2025, los cursos de Inglés en dicha institución muestran una mayor concentración de estudiantes jóvenes, principalmente entre los 14 y 24 años, mientras que la participación de adultos se observa, sobre todo, en niveles intermedios. En ambos periodos se destaca que, aunque muchos adultos se inscriben en nivel 1, la mayoría no permanece hasta concluir, reforzando la tendencia de que la población mayor de 25 años se consolida en etapas más avanzadas de la capacitación.

Maldonado también compartió casos de éxito de egresados adultos que comenzaron desde cero y, tras concluir los cursos, obtuvieron oportunidades laborales en el extranjero. No obstante, insiste en que uno de los mayores obstáculos en el aprendizaje de idiomas a edad adulta es el miedo: el miedo al ridículo, a no pronunciar bien, o a no aprender "tan rápido como otros".

Esta tendencia también puede observarse en otros contextos educativos. De acuerdo con la administración de una escuela privada bilingüe que atiende a niños y adolescentes desde nivel kínder hasta secundaria, solo alrededor del 10 % de los padres de familia dominan el inglés. El resto confía en que sus hijos sí logren lo que ellos, por distintas razones, no pudieron: aprender un segundo idioma desde temprana edad.