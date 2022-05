Apoyo total a Reynosa

Los recortes a los programas de salud provocaron abandono en la cultura de la prevención; como gobernador promoveré la construcción del Hospital Universitario, uno con especialidad médica en Ciudad Victoria y otro más en la frontera". César Augusto ´Truco´ Verástegui Ostos, candidato de la Coalición "Va Por Tamaulipas"

En plática con este medio plantea —quizás como nunca antes lo ha compartido con otro municipio—, las primeras estrategias para hacer de Reynosa la ciudad fronteriza más importante del norte de México.

Inicia anunciando que una de sus primeras acciones de apoyo a Reynosa será entregar a la ciudad 30 camiones recolectores de basura, cinco camiones barredoras para limpiar la ciudad y ofrecer una imagen renovada. Así como 10 mil metros cúbicos de asfalto para bacheo.

´NO DICEN CÓMO´

"Hemos escuchados a los competidores afirmar que harán y planean hacer, yo los he escuchado, pero no escucho cómo lo harán. Nosotros contamos con una historia de trabajo, experiencia y resultados, y es lo que ofrezco a los tamaulipecos. La sociedad demanda respuestas y resultados y no andar ideando hacer, cuando no se tiene ni idea de cómo hacerlo.

"Seguridad pública es lo que más he escuchado, hay cuatro ejes, pero sin duda la seguridad es la más importante y le sigue la salud. Tuve la oportunidad de trabajar y ser parte del gabinete de seguridad, hemos hecho, pero falta más por hacer, pero hoy podemos salir y transitar por nuestro estado, hemos avanzando y debemos escuchar las mesas de seguridad ciudadana, a los alcaldes, organismos y toda la sociedad, ubicar a los delincuentes y remunerar bien a nuestros policías, capacitarlos y darles todo lo necesario para su trabajo y servicio", dijo.

Verástegui Ostos ofrece trabajar en forma coordinada, pues reconoció que solo así se pueden garantizar resultados y avances para potencializar las ventajas económicas que ofrece Tamaulipas.

EMPRENDEDORES

Anunció la instrumentación del Programa "Invierte Tamaulipeco", con una bolsa presupuestal de 10 mil millones de pesos para impulsar y financiar los proyectos a emprendedores, ofreciendo un porcentaje a fondo perdido y otro accesible para solventar.

"Truco" se pronunció en contra de recortes y los efectos negativos que generan los ajustes como el Fortasec, en donde se reducen los presupuestos al Estado con el mando único de seguridad, debilitando a la policía e imponer a los municipios crear seis policías locales.

"Nos recortan por la Secretaría de Hacienda con 88 millones de pesos mensuales, alrededor de 1 mil 200 millones de pesos al año por concepto de ventas de gasolina.

"No deseamos iniciar controversias, deseamos coordinación y sumar esfuerzos, eso a nadie favorece, como gobernador ofreceré siempre comunicación y coordinación, pues no debemos vernos a partir de colores o partidos; Yo como gobernador tendré compromiso solamente con los ciudadanos.

"Convocaré a todos los colectivos de familiares y asociaciones de víctimas de la delincuencia y desaparecidos, para trabajar junto a ellos y consolidar la identificación con todos los recursos disponibles, todo lo necesario para darle una respuesta concreta a este clamor de muchas familias.

SALUD PARA TODOS

"Los recortes a los programas de salud provocaron abandono en la cultura de la prevención; como gobernador promoveré la construcción del Hospital Universitario, uno con especialidad médica en Ciudad Victoria y otro más en la frontera.

"Priorizando la atención médica a las mujeres y niños, que los diagnósticos no sean tardíos, que sean bajo un régimen estricto de control de la salud de cada tamaulipeco; por ello propongo el Programa ´Telemedicina´, en donde los tamaulipecos cuenten con atención especialidad ante la presencia del médico en consulta y enlazar virtualmente, cuando se requiera otros especialistas, ahorrando tiempo, dinero, pero lo más importante las vidas de las personas.

"Reynosa plantea un Hospital de Tercer Nivel, en donde haya atención integral de salud, en donde se garantice el acceso a todas las familias. Los gastos médicos no serán motivo de no tener acceso a la atención, metiendo la obesidad mórbida al compendio de enfermedades con múltiples efectos en la salud de todos", dijo.

De entrada

- "Truco" Verástegui Ostos dijo que en Reynosa fortalecerá el sistema de alumbrado público en la ciudad y respaldará la solución de las fugas en el drenaje sanitario y fluvial de la ciudad. "Voy a entrarle con todo el compromiso de trabajo con Reynosa", dijo.

- Solicitó por ello el voto de confianza de todos los tamaulipecos, así como de los reynosenses para trabajar juntos y consolidar los cambios que se han logrado e ir por nuevas metas y objetivos que permitan engrandecer aún más a Tamaulipas.