Reclaman más apoyo al campo en Reynosa

El Mañana / Staff.- En el marco de la conmemoración del 106 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, el líder del sector campesino en Reynosa, Juan Gabriel Armendáriz Escobedo, destacó la urgente necesidad de que el Gobierno federal brinde apoyo directo al campo debido a las difíciles condiciones que atraviesan los productores agrícolas de la región.

La ceremonia se llevó a cabo en el Comité Municipal Campesino, donde Armendáriz Escobedo aprovechó la ocasión para señalar que muchas tierras de cultivo están actualmente sin ser trabajadas.

El dirigente campesino mencionó que los productores no han tenido los recursos necesarios para invertir en sus cultivos, lo que ha llevado a una baja productividad y a la desmotivación de los mismos.

"Necesitamos conocimientos y capacitación para poder sembrar otros cultivos; si el sorgo ya no es rentable, necesitamos la orientación adecuada para cambiar de cultivo". Juan Gabriel Armendáriz Escobedo Dirigente campesino

"Muchas tierras están sin trabajarse porque la gente del campo no tiene el medio para poder invertir; campesinos ven que ya no es redituable, por lo que estamos esperando algún apoyo por parte del Gobierno federal o que suba más el precio del sorgo, que actualmente está entre 3,200 y 3,300 pesos la tonelada", expresó Armendáriz Escobedo.





Propuestas para el campo

Ante esta situación, el líder campesino mencionó que una posible solución podría ser cambiar de cultivo, buscando alternativas más rentables, como el trigo, la soya o el ajonjolí.

"Esos granos son un poco mejor pagados y requieren menos inversión, sin embargo, necesitamos conocimientos y capacitación para poder sembrar otros cultivos; si el sorgo ya no es rentable, necesitamos la orientación adecuada para cambiar de cultivo", comentó.

El sorgo, uno de los cultivos más importantes para los campesinos de la región, enfrenta una crisis de precios que ha hecho que muchos productores se cuestionen la viabilidad de continuar con esta actividad. "Para recuperar lo que invertimos en el sorgo necesitamos obtener al menos tres toneladas por hectárea, pero con el precio actual y los costos de insumos y refacciones no podemos garantizar esa producción. Si no llueve para sembrar, muchos campesinos simplemente no sembrarán", agregó.

El líder campesino también señaló que están a la espera de algún tipo de apoyo por parte del programa Bienestar para el Campo, esperando que el Gobierno federal tome medidas para motivar a los campesinos a seguir trabajando la tierra. "Estamos esperando algún apoyo para que el sector siga adelante, ya que, a como está el precio del sorgo, no es redituable seguir sembrando", señaló Armendáriz Escobedo.