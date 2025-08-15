Repartirá Estado útiles escolares

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a la educación, el Gobierno de Tamaulipas realizará la entrega de paquetes de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes que cursan sus estudios en escuelas públicas para el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con la administración estatal, la distribución de los paquetes beneficiará a estudiantes de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, con insumos acordes a cada grado escolar.

Por ejemplo, para educación especial se entregará: block tamaño carta con 50 hojas de colores, 2 cuadernos profesionales con 100 hojas blancas, tijeras, plastilina con 10 barras, colores largos de madera con 12, pegamento líquido, no tóxico y formato de figuras geométricas.

En el caso de preescolar se apoyará con: paquete con 100 hojas blancas tamaño carta, cuaderno profesional de cuadro grande con 100 hojas, 3 pliegos de papel crepé, pegamento líquido, no tóxico, crayones con 12 tamaño jumbo, plastilina con 10 barras, tijeras y formato de figuras geométricas.

Para primaria -de primero a tercer grado- se entregará: cuaderno profesional de cuadro grande con 100 hojas, cuaderno profesional de raya con 100 hojas, cuaderno profesional de doble raya con 100 hojas, cuaderno profesional de cuadro chico con 100 hojas, 3 lápices, colores cortos de madera con 12, borrador, sacapuntas, regla de 30 centímetros y herramienta de medición multifuncional.

Con la entrega de materiales escolares, se busca reducir la carga económica que representa el inicio de clases para los padres de familia, además de contribuir a que todos los estudiantes cuenten con el material necesario para su formación académica.

La distribución de los útiles escolares se llevará a cabo en coordinación con las autoridades educativas y directivos de cada plantel, asegurando que el apoyo llegue a todos los estudiantes.