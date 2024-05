Permanece sin recibir ayuda del ´Bienestar´

El Mañana / Staff.- Anselmo Patrón Carmona, de 54 años y originario de Durango, se queja amargamente de que en las oficinas de Bienestar de Reynosa le han venido retrasando el apoyo que debe recibir por su c ondición de discapacitado, pese a que desde hace un año y medio inició el proceso.

"Ya he ido varias veces a esa dependencia y no me dicen más que puras mentiras, que ya mero me va a llegar ese respaldo económico, y nada, sigo esperando eso que realmente me hace mucha falta", dijo el quejoso, quien refiere que de Bienestar recibía $2,650.00 cada dos meses.

Dice vivir solo en una casa de la colonia La Cañada, por la calle Costa Rica, e hizo un llamado a la gente que desee ayudarlo con lo que sea su voluntad para poder comprar un par de baterías para operar una silla eléctrica con que cuenta, pero que no la mueve porque no tiene los acumuladores, los cuales le cuestan $5,000.00 los dos que se requieren.

EL LLAMADO

"Ojalá y alguna persona caritativa me haga el favor de apoyarme con ese dinero o con las pilas para batallar menos al desplazarme por las arterias de La Cañada y aledañas, por las que voy ofreciendo mis productos todos los días y mí teléfono es el 6751274853, por si alguien desea ayudarme", señaló.

"Con mucho esfuerzo salgo de la casa todos los días para vender en la calle varios tipos de dulces, semillas de calabaza, mazapanes, paletas, botes de chamoy y tamarindo, entre otras golosinas más, como forma de poder sobrevivir", indicó don Anselmo.





LA HISTORIA

Don Anselmo dice encontrarse postrado en una silla de ruedas manual que mueve con una sola mano, la derecha, porque la izquierda le quedó inmóvil tras sufrir un accidente automovilístico cuando conducía un pesado camión, como parte de su trabajo, hace ya varios años.

Y pese a su discapacidad, así sale a buscar día con día quien le compre sus productos.

Patrón Carmona reiteró el llamado a la ciudadanía de buen corazón para que por favor le haga llegar algún tipo de apoyo económico, que le sería de mucha ayuda.