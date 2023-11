Llevan 4 días sin agua en la ampliación Rodríguez

El Mañana / Staff.- Denuncian falta de agua vecinos de la colonia ampliación Rodríguez, ya que llevan más de cuatro días sin suministro del vital líquido; José Luis Ulloa expresa su preocupación y dijo que han llamado varias veces a Comapa y no han acudido a ver qué es lo que está pasando.

AFECTADAS

Son varias calles las afectadas de ese sector: el bulevar Acapulco, la calle Tepic, la Tamaulipas se encuentran sin agua, lo cual es lamentable ya que no es higiénico, no se puede vivir así, el no tener agua ni para el baño, los trastes, lo más elemental afectando hasta la salud, externó preocupado.