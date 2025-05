Amagan campesinos con bloquear puentes

Anuncian campesinos que contemplan bloquear puentes internacionales y carreteras para la semana próxima, en caso de que siga bajando el precio de la tonelada de sorgo y de no haber algún apoyo a la comercialización de granos por parte del gobierno.

"Si no hay una respuesta positiva al llamado de ayuda que se viene haciendo al gobierno, yo creo que vamos a tener que tomar ese tipo de medidas de presión, pues la situación que se vive es realmente crítica", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino en Reynosa.

"Estamos viendo con honda preocupación cómo el precio de la tonelada de sorgo ya está en $3,800.00 y podría seguir disminuyendo, lo que vendría a perjudicar en alto grado a los productores que exigen atención inmediata a este tipo de problemática que alcanzó ya nivel de gravedad", señaló.

"Estamos en espera de que se nos informe sobre algún respaldo financiero a quienes desde hace muchos años estamos dedicados a la producción de alimentos en el campo, porque realmente hace mucha falta.

Muchos campesinos hasta tienen que recurrir a préstamos para sacar adelante la preparación de las tierras, así como la siembra de sus parcelas, y ahora resulta que tenemos un precio para el sorgo que va cayendo para desgracia de los propios

productores". Y añadió: "Ante tal situación, demandamos con urgencia que se nos otorguen los apoyos que se requieren para evitar un colapso económico entre quienes con gran esfuerzo producimos el sorgo o el maíz.

Será, posiblemente, la semana entrante cuando se lleven a cabo bloqueos de cruces internacionales y de carreteras para de esa manera presionar al gobierno y dispongan las ayudas económica que estamos demandando con justa razón", puntualizó el dirigente ejidal de esta fronteriza ciudad.

PIDEN PRECIOS JUSTOS Y APOYO

A unos días de que se inicie la recolección de las cosechas en la región, se avisora un desalentador panorama en materia de precios para los granos, sin que hasta el momento haya respuesta por parte del Gobierno federal al llamado de productores que solicitan precios justos y apoyos a la comercialización.

"Hasta el momento, no hay respuesta de ambas instancias gubernamentales y, por tanto, no se auguran buenos precios y hasta se espera una caída en el precio del sorgo abajo de los $4,000.00 la tonelada y, en el caso del maíz, se duda que vaya a andar sobre los $4,500.00; en tanto que en el maíz blanco alrededor de $5,300.00", dijo Marco Antonio Garza Acosta, secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Lo cierto es de que mientras el gobierno no otorgue apoyos a los cultivos, difícilmente se logrará algo bueno, hay apatía gubernamental y no se ven esperanzas de que se negocie algo pues ya lo dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel nacional Julio Verdegue Sacristán, que el panorama para la comercialización es muy difícil y no se espera nada bueno.

Creo que le van a dar largas al asunto y de $4,500.00 que empezaron a pagar las primeras trillas, ya lo andan ofertando en $3,800.00 y se estima que a medida que haya más sorgo, más barato será su precio.

Ante el cúmulo de situaciones que vienen presentando, insistió Garza Acosta en que no es halagüeño el panorama que se cierne sobre quienes hacen grandes esfuerzos y sacrificios por producir alimentos en el campo.