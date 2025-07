No aprovechan facilidades para evitar alza en créditos

La pérdida de empleo se ha convertido en una de las principales causas de atraso en los pagos de créditos Infonavit en Reynosa. Aunque existen alternativas para evitar que la deuda crezca y ponga en riesgo la vivienda, muchos derechohabientes siguen sin aprovecharlas por falta de información o confianza.

Entre las opciones están las prórrogas, que permiten suspender o reducir pagos; el Fondo de Protección de Pagos, que puede cubrir parte de la mensualidad durante seis meses y el seguro de desempleo, incluido en diversos créditos recientes. Además, se puede recurrir a una reestructura para ajustar el pago a la capacidad económica del trabajador.

El ingeniero Alejandro Rosas, encargado de Comunicación Social en Victoria, explicó que todos los créditos otorgados, después de 2009, cuentan con un Seguro de Desempleo que el acreditado puede solicitar directamente en la página de Mi Cuenta Infonavit o acudiendo a una oficina. Para acceder se requiere que el trabajador haya tenido una relación laboral de, al menos, seis meses y que exista un mes de desempleo que no sea por pensión, incapacidad o invalidez. Este apoyo puede usarse por seis meses y solicitarse nuevamente cada cinco años.

Héctor García, de 53 años, perdió su trabajo en 2022 y no utilizó ninguna herramienta. "Pensé que pronto iba a conseguir otro trabajo y no fui a pedir prórroga ni usé ningún seguro. Se me juntaron los pagos, llegaron intereses y ahora debo casi el doble de lo que debía", comenta.

Para quienes obtuvieron su crédito antes de 2009, Rosas precisó que también existen opciones. "Claro, pueden acudir a las oficinas y solicitar una reestructura de su deuda. Cada caso es diferente y se analiza qué programa le conviene más", señaló.

Además del Seguro de Desempleo, los acreditados pueden acceder a prórrogas para suspender o reducir pagos y reestructuras para ajustar la deuda a la capacidad real de pago. Las gestiones pueden hacerse en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) de Reynosa, ubicado en la colonia Rodríguez, calle Guadalajara y Occidental, o por teléfono al 800 008 3900.