´Es recaudatorio alza al predial´: Coparmex

La iniciativa fiscal avalada en comisiones por el Congreso del Estado y discutida en el plazo- aplazada por un contratiempo médico de un diputado-, Valentina López expresa su preocupación ante la pretensión de solamente buscar más recaudación, cuando es un hecho que actualmente, del universo de contribuyentes, apenas un 40% cumple con dicha disposición; es decir sólo 4 de cada 10 ciudadanos pagan Predial en Reynosa.

Expone que la iniciativa de incrementar los valores catastrales- particularmente a la industria- no garantizan necesariamente que se vaya a elevar la tasa de contribuyentes que paguen el mismo; por el contrario, sólo promoverá una mayor omisión y evasión al mismo.

Evoca que en la discusión de este gravamen la Junta Municipal de Catastra excluyó la participación y opinión de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo que representa.

No hubo razón ni argumento para desinvitar al Sindicato Patronal de Reynosa, por lo que no hubo el espacio de discusión, análisis y propuesta, siendo una iniciativa unilateral e impositiva.

En la entrevista sostiene que prevalecen muchas deficiencias en los servicios urbanos que merecen atencion y respuesta, lamentó que sea solo un mínimo porcentaje de contribuyentes, quienes sostienen la fuente de ingresos del ayuntamiento y se aplace la respuesta a más y mejor alumbrado, vialidades, servicio de agua, entre otros.

Y añade: "Eso es algo que los gobiernos, los tres niveles deben focalizar y trabajar en responder a los ciudadanos, generando las condiciones de crecimiento y desarrollo en forma equilibrada".

Hoy Reynosa es una ciudad ausente de movilidad, vemos como se planean algunas obras y otras más que no tienen proyección, incluso áreas de la ciudad, en donde el crecimiento se estancó ante la falta de movilidad, qué sentido tiene inaugurar un boulevard que no moviliza ni lleva a ningún sitio, mientras hay otros sectores en donde las obras no llegan por falta de movilidad-, dijo.

Frente al embate del Ayuntamiento de Reynosa empeñado en su fórmula de solo buscar más recaudación fiscal. Valentina Lopez reveló que quedará el recurso de la defensa jurídica mediante amparos que seguramente las industrias habrán de valorar.

Reconociendo el aporte de las empresas que generan además de empleo e inversión, estabilidad económica con su actividad de la cual se han arraigado como parte de Reynosa.

Evalúa INDEX impacto por aumento a Predial

Reiteran su compromiso de mantener la estabilidad laboral y mejor calidad de vida para la comunidad de esta ciudad

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (Index) fijo un posicionamiento en torno a la iniciativa aprobada por los diputados locales al Congreso del Estado de avalar el alza en los valores catastrales para la industria en Reynosa a partir del 2023.

Estimando que dichas modificaciones –incluso se cuadruplicarán en pago por este concepto- Index informó que ha iniciado una exhaustiva evaluación a dicha Ley de Ingresos y valorar el alcance e impacto que tendrá en lo económico.

Mediante un comunicado precisa al respecto:

Con relación a la aprobación de las Tablas Catastrales para el ejercicio 2023 de este municipio, que ocasionará se cuadruplique el cobro del impuesto predial para las empresas manufactureras, INDEX Reynosa puntualiza que se iniciará un análisis detallado para conocer el impacto que tendrá entre su membresía. de la que forma parte su personal.

INDEX Reynosa manifiesta su disposición a continuar trabajando con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el desarrollo de estrategias que mantengan la estabilidad laboral y permitan una mejor calidad de vida para la comunidad de esta ciudad, de la que forma parte su personal.

Las empresas adheridas a INDEX Reynosa forman parte de una industria que cumple invariablemente con el pago de impuestos a los tres niveles de gobierno.

La industria manufacturera ha operado desde hace 53 años en esta ciudad fronteriza en la que ha tenido la oportunidad de contribuir al desarrollo de la comunidad con la creación de fuentes de trabajo, la promoción de la proveeduría local y el impulso de programas de responsabilidad social de manera individual u organizada por medio de la misma asociación de maquiladoras o, en los más recientes años, la Fundación INDEX Reynosa.