Exigen justicia por despido de docente

El día de ayer, alumnos de la Universidad del Atlántico, campus Jarachina Sur, realizaron una manifestación desde las 9:00 horas con pancartas a las afueras de las oficinas de Rectoría, dentro del campus, para exigir justicia por lo que consideran fue el despido injustificado de uno de sus docentes, Javier Lira. Entre cánticos y gritos que se escuchaban a varios metros de las instalaciones, expresaron su desacuerdo con la actual administración.

El presunto motivo del despido es un video que se difundió en redes sociales en el que se observa al docente sentado, mientras un alumno disfrazado de Spider-Man baila frente a él durante algunos segundos y le da de comer. En el video se aprecia que el profesor coloca una mano al frente para mantener distancia. Según los estudiantes, este video corresponde a un festejo que cada año organizan para el maestro y habría sido grabado en octubre de 2024; sin embargo, el despido ocurrió recientemente.

"A él cada año le organizamos un convivio y un alumno se vistió de Spider-Man; en el video se ve que el profesor lo aleja mientras el alumno le baila. La madre del alumno dice que no estuvo mal, incluso está apoyando al profe. Ese video es del año pasado", declaró ´Rosbel´, alumno mayor de edad presente en la protesta.

Alrededor de 14 padres de familia acudieron al lugar para sostener una conversación con los directivos y obtener una explicación. Durante la reunión, una madre decidió retirarse, argumentando que no quería escuchar "incoherencias" por parte de los directivos y expresó su respaldo a los alumnos.

"Yo también soy madre de familia, pero ya no quise escuchar al director y me salí porque están diciendo puras mentiras. Yo le creo a los muchachos; si están diciendo todo eso, no pueden estar inventando tanto. Entonces, yo no le creo al director", manifestó la madre de uno de los alumnos presentes durante la señalada protesta.

INTIMIDAN AL ALUMNADO