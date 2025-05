Va Alexandro de la Garza Vielma por justicia laboral oportuna e imparcial

"Pongo al escrutinio público toda mi preparación académica, profesional y quiero que esta experiencia que un servidor tiene pueda contribuir a alcanzar estos fines de la justicia laboral", dijo Alexandro de la Garza Vielma, originario de Reynosa, candidato a juez laboral en la Región V Judicial, que comprende los municipios de Reynosa, Río Bravo, Camargo y Díaz Ordaz.

A pocos días de la jornada electoral del 1 de junio, el candidato señaló que los 60 días de campaña han estado marcados por limitaciones, sin recursos y por una escasa difusión institucional sobre el objetivo de la elección y la reforma judicial, con una labor de "enseñar" a los ciudadanos desde explicar qué es un juez, qué es un magistrado, qué hace un ministro, en qué consiste la reforma constitucional; después, cómo se debe votar con este nuevo modelo y, por último, ponerse la camiseta de candidato y explicar la trayectoria y visión.

El aspirante subrayó, en entrevista para El Mañana, la importancia de acercar la función judicial a la ciudadanía y garantizar que el acceso a la justicia laboral sea oportuno, imparcial y con perspectiva de derechos humanos, además con eficiencia para optimizar recursos humanos.

"Tres conceptos muy básicos: eficaz, eficiente y cercano a la gente. ¿Qué es la eficacia? la eficacia es que se cumpla lo que se pide, resolver con forma derecho respetando los principios de legalidad, de justicia, de igualdad, atendiendo esta nueva cultura jurídica de juzgar con perspectiva de género. Una justicia que no es pronta, no es justicia, no puede haber juicios que duren años, no podemos dictar apercibimientos innecesarios que solamente dilatan el procedimiento. Hay que hacer más óptimo con los tiempos y la ley lo dice: tratar de cumplir en tiempos la resolución de los acuerdos, sí se puede", expresó.

Y agregó: "Cercano a la gente implica que sepamos escuchar lo que piden, a final de cuentas somos iguales, ciudadanos, el juzgador no debe estar en una burbuja, no debe estar en otra órbita, debe debe tener buena comunicación con los usuarios del sistema".

Desde su experiencia como abogado postulante, académico, investigador y servidor público, el candidato asegura tener una visión más amplia y sensible sobre los retos de la impartición de justicia.

"Me ha permitido conocer desde diversas ópticas la función del cargo al que ahora me postulo y, en ese cargo, claro que hemos observado que hay buenas actuaciones, que vamos a ser los primeros en defender, que deben de continuar, pero también se pueden mejorar, hemos observado como áreas de oportunidad", recalcó.

El candidato criticó el modelo de votación propuesto para esta elección al que califica como "inédito y con áreas de oportunidad", ya que a su juicio, el Instituto Electoral y el Gobierno federal debieron promover una mejor campaña informativa, ya que en vez de enfocar los esfuerzos sólo en presentar propuestas, tuvieron que enseñar lo más básico.

"Considero que tiene muchas áreas de oportunidad, se puede, podemos decir que se puede perfeccionar el tema de las boletas, el mejorar la campaña de difusión para los candidatos para las próximas elecciones; todo es mejorable, tienen que medirse, tienen que evaluarse", destacó.

Reconoció que, debido al desconocimiento generalizado sobre el proceso actual, aún podría haber ciudadanos que ignoren el motivo de esta elección, ya que en elecciones ordinarias la participación apenas alcanza el 50 o 60 por ciento, en este caso, que es un proceso extraordinario, la cifra puede ser menor.

Finalmente, De la Garza Vielma expresó su respeto por todos los contendientes y agradeció a los ciudadanos que, pese a la desinformación inicial, estuvieron dispuestos a escuchar, invitando a seleccionar la boleta color naranja, sección morada de juezas y jueces región V y anotar el número 25.





ANTECEDENTE Es originario de Reynosa Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Laboral 20 años como abogado litigante Candidato número 25 Boleta color naranja