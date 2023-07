Alertan por fraudes en las vacaciones

Al estar por iniciar el periodo vacacional de verano, hay peligro de que aumenten los fraudes en la compra de paquetes vacacionales, por lo que autoridades estatales llaman a estar atentos, denunciado cualquier irregularidad.

El año pasado fueron 17 quejas en el tema de las vacaciones, mientras que de enero a lo que va de este mes son 60 casos de fraude de diversos tipos los que se han presentado en Reynosa.

Anayeli Cruz Ortiz, jefa de departamento de análisis de la Guardia Estatal Cibernética, comentó a El Mañana que en esta época es importante exhortar a las personas a que tengan mucho cuidado dónde hacen sus compras.

Lo que siempre se recomienda es que verifiquen la autenticidad de los sitios en línea y si tienen alguna duda que consulten directo con la dependencia, porque en algunas ocasiones tienen identificadas algunas páginas y pueden mencionar números telefónicos que ayuden al ciudadano a saber si es fraude.

Resaltó que es vital que compren en sitios oficiales, que no sea a través de Facebook, ya que las redes sociales no se hacen responsables, ni protegen la compra, como sí lo haría, a lo mejor, Mercado Libre, eBay, que son páginas oficiales donde se garantiza el pago.

"No apresurarse a compras de ofertas extraordinarias o que tengan límite de descuento; son como las pequeñas cosas que nosotros exhortamos para que tengan mucho cuidado y la compra que va a hacer, sobre todo en esta época de vacaciones.

Que todos queremos salir, distraernos, disfrutar y a lo mejor ahorramos un dinerito para poder utilizarlo en las vacaciones y están muy mal estos temas que nos defrauden o que nos toquen personas delincuentes de este tipo", dijo.

"Primero que nada hay que ver que la página esté asociada, porque puede ser una empresa y tiene su página de Facebook, pero debe tener un sitio oficial independiente al perfil, además, checar avisos de privacidad, que sea una página de tiempo y una alerta muy precisa puede ser el precio", recalcó la jefa de departamento de análisis de la Guardia Estatal Cibernética

"Tú puedes estar navegando y comparar el mismo paquete, el vuelo, todo lo que te ofrecen y hacer tu propio tu lista de vuelo, cuánto me cuesta el vuelo, cuánto me cuesta el hotel, cuánto me cuesta si hay algún tour turístico por separado.

En cuánto me lo ofrecen en una página y en otra, entonces, el estándar del precio debe de ser variado, sí, pero no una exageración, o sea, no puede ser como que un paquete que me vale 20 mil pesos me lo estén dando en 8 o en 7 o en 5 mil pesos", expresó.

Exhortó a las personas a que tengan mucho cuidado dónde hacen sus compras y si tienen alguna duda que consulten a la linea telefónica de la Guardia Estatal Cibernética.

"Si nos llaman, si nos dicen en dónde encontraron la oferta, nosotros con gusto los compañeros que atienden las llamadas verifican la compra, si el perfil es real o solo se creó temporal, puede pasar, o si ya es un perfil con renombre que si está asociada a páginas sociales y esa es la manera en que ellos verifican que sea una compra real", recalcó.

Las autoridades estatales buscan crear conciencia entre la comunidad ofreciendo tips de prevención por parte de la dependencia.

"Ahorita empieza el periodo fuerte para nosotros, que haya más atención de la ciudadanía para confiar y verificar sus compras, que disfruten sus vacaciones, que nos tengan la confianza, que estamos para apoyarlos y les deseamos que tengan muy buenas compras y que no sean víctimas de estos delitos para estar en paz con su familia y con su patrimonio", apuntó.

